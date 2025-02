Trustpilot e Be Simple: partnership per ottimizzare l’esperienza cliente nel mondo B2B

Trustpilot ha annunciato una nuova partnership con Be Simple, system integrator e consulente IT specializzato nella digitalizzazione dei processi aziendali e nella trasformazione dell’esperienza cliente.

Questa collaborazione mira a offrire soluzioni innovative alle aziende B2B, integrando il valore delle recensioni dei consumatori nei flussi operativi aziendali con lo scopo di ottimizzare il servizio clienti.

Con oltre 15 anni di esperienza e 7 anni come Premier Partner di Zendesk, Be Simple supporta le aziende nell’evoluzione della customer experience grazie a soluzioni tecnologiche avanzate. Un approccio che si allinea perfettamente alla mission di Trustpilot, che si impegna a fornire feedback autentici per aiutare le imprese a migliorare continuamente la qualità dei propri servizi.

L’integrazione delle recensioni nei processi digitali consentirà alle aziende di raccogliere e analizzare feedback in tempo reale, migliorando la gestione del customer service e garantendo una risposta più efficace alle esigenze dei clienti

“Per Trustpilot, questa partnership rappresenta un passo strategico per rafforzare la nostra presenza nel settore B2B e fornire strumenti sempre più sofisticati alle aziende per migliorare i loro servizi e la reputazione online“, ha affermato Nicoletta Besio, Country General Manager Italy di Trustpilot.

“Come Be Simple crediamo molto nella relazione tra consumatori e azienda, per questo la collaborazione con Trustpilot completa la nostra offerta commerciale e offre ai nostri clienti strumenti per aumentare la fidelizzazione dei consumatori grazie alle recensioni online” ha aggiunto Massimiliano Meroni, Direttore Commerciale e Co-Fondatore di Be Simple.