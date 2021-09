Un Trusted Cloud per la gestione delle risorse umane

OVHcloud e Talentsoft hanno annunciato una nuova offerta Trusted Cloud dedicata alla gestione delle risorse umane in Europa.

Questa offerta conferma la volontà delle due aziende di supportare la gestione delle HR nel settore pubblico a livello continentale, ponendo sempre più al centro dell’attenzione la protezione dei dati e la sovranità digitale.

La creazione di un ecosistema locale etico per la protezione dei dati e la sovranità digitale è necessaria secondo l’89% degli intervistati dell’ultimo sondaggio IFOP per OVHcloud. Quasi la metà degli intervistati (45%) ha più fiducia nelle aziende francesi ed europee relativamente alla protezione dei propri dati personali.

Il 72% si oppone, invece, alla conservazione di questi ultimi al di fuori dell’UE. Con questa partnership, le due aziende implementeranno, in modo più rapido e sicuro, nuovi servizi all’interno di un ecosistema SaaS trusted, garantendo così la protezione dei dati sensibili relativi alle risorse umane.

L’offerta di Talentsoft sfrutta le soluzioni Hosted Private Cloud vSAN e High-End Dedicated Server di OVHcloud, combinate con i servizi e il software di Talentsoft. Entrambe le soluzioni sono certificate ISO/IEC 27001, conformi ai requisiti Gdpr dell’UE. L’offerta soddisfa quindi gli standard più rigorosi in termini di sicurezza, disponibilità e affidabilità dei dati – standard richiesti per l’attività di agenzie governative, organizzazioni ed Operatori di Servizi Essenziali (OSE) che processano dati sensibili in Europa.

Sylvain Rouri, CSO di OVHcloud ha dichiarato che attraverso questa partnership il cloud provider offre una soluzione in grado di rispondere alle sfide della sovranità dei dati. È anche la prova che tutte le organizzazioni e istituzioni sono sempre più sensibili e attente a questo tema. Insieme, le due società mirano a rafforzare l’ecosistema SaaS trusted a vantaggio della protezione dei dati degli utenti, introducendo, allo stesso tempo, nuovi servizi innovativi nella gestione del capitale umano. Talentsoft rafforza il gruppo di partner di OVHcloud che si dedicano e si impegnano nella co-costruzione di un cloud aperto e sicuro, attraverso il programma Open Trusted Cloud.