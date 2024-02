Trend Micro svela le soluzioni per la sicurezza delle reti 5G

Trend Micro, società globale specializzata nella cybersecurity, ha presentato anche in occasione del Mobile World Congress il proprio approccio, basato su piattaforma, alla protezione della superficie di attacco delle imprese, che include la sicurezza delle implementazioni del 5G.

“Le reti 5G private stanno trasformando molti settori come la sanità, il retail, l’energia e il manufacturing”, ha dichiarato Alex Galimi, Technical Partner Manager di Trend Micro Italia. “Come tutte le innovazioni, tuttavia, anche questi progetti generano complessità ed espandono la superficie di attacco, minacciando di intaccare il valore del business. Trend, grazie al proprio impegno, alle competenze e alla profonda esperienza del settore, offre una protezione potente e centralizzata attraverso la più ampia piattaforma di sicurezza di fascia enterprise al mondo, che include la sicurezza per le reti 5G”.

Nei prossimi anni, sottolinea Trend Micro, le reti private 5G alimenteranno ogni settore, dai campus aziendali alle fabbriche intelligenti fino ai centri commerciali. Introdurranno, però, nuovi rischi in termini di maggiore complessità della virtualizzazione delle funzioni di rete, e sfide legate alla convergenza tra IT e OT, a dispositivi IoT non protetti e alle nuove implementazioni della tecnologia di comunicazione 5G (CT).

Una superficie di attacco così ampia richiede una sicurezza olistica tra gli ambienti IT, OT e CT, con l’obiettivo di unificare e semplificare la gestione del rischio e supportare le strategie zero-trust dei team di security. Questo è il valore aggiunto dell’approccio basato su piattaforma di Trend e CTOne (controllata di Trend Micro) che garantisce rilevamento continuo, protezione estesa e risposta rapida in tutti gli ambienti aziendali, comprese le reti 5G private.

Questa piattaforma sfrutta la profonda esperienza nel wireless di nuova generazione di CTOne, la sussidiaria che Trend ha lanciato nel 2023 per promuovere la sicurezza delle reti 5G.

La nuova soluzione CTOne SecureRAN è stata progettata specificamente per mitigare i rischi informatici associati alle architetture Open Radio Access Network (O-RAN). Le soluzioni di CTOne sono in linea con la visione strategica di Trend di proteggere i percorsi di digital transformation e la superficie di attacco delle organizzazioni. Il focus è sulla sicurezza delle reti 5G private, fondamentale per gestire i rischi delle attività di business attuali.

La piattaforma Trend Vision One, combinata con CTOne, offre protezione end-to-end e AI-driven XDR su endpoint, e-mail, cloud, RAN (Radio Access Network), MEC (Multi-Access Edge Computing) e ambienti 5GC (core).

Trend Micro ha presentato tutte le novità per la cybersecurity delle reti 5G all’MWC 2024 di Barcellona.