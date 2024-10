Trend Micro punta sulle partnership per innovare la sicurezza dell’AI

Trend Micro annuncia la partnership con GMI Cloud, rafforzando il proprio impegno nell’integrazione di soluzioni innovative all’interno della propria piattaforma di cybersecurity, per garantire così un utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale (AI). GMI Cloud è un cloud provider di GPU AI-native, leader di settore e sostenuto da venture capital. Si distingue per lo sviluppo di piattaforme integrate in modo verticale, ottimizzate per i workload di AI e Machine Learning (ML).

Questa collaborazione mira a potenziare le misure di sicurezza per le implementazioni di AI e a proteggere i dati sensibili negli ambienti di calcolo a elevate prestazioni. Per sostenere l’utilizzo responsabile dell’AI, l’azienda ha annunciato l’adesione alla Coalition for Secure AI (COSAI) insieme a partner come Google, NVIDIA, Microsoft, IBM.

Kevin Simzer, COO di Trend Micro, dichiara: “Attualmente, la maggior parte delle integrazioni di AI nella cybersecurity si limitano alle funzioni di chatbot, reportistica e altre funzionalità basiche. Molti meno investimenti sono stati destinati alla sicurezza delle implementazioni avanzate di AI o nell’utilizzo della tecnologia per aiutare i team di sicurezza a gestire complessità e rischi sempre in forte crescita. La nostra strategia mette questa esigenza in primo piano, supportando l’evoluzione della piattaforma di Trend e collaborando con partner e aziende per gestire il rischio aziendale legato all’uso dell’AI”.

Sulla base della propria esperienza consolidata nella collaborazione con partner strategici, Trend Micro sta lavorando a stretto contatto con realtà innovative come GMI Cloud, che si è standardizzato sulla piattaforma Trend Vision One per proteggere i clienti che utilizzano AI. L’integrazione con Trend Vision One – Companion, un assistente AI che sfrutta i microservizi NVIDIA NIM e il calcolo accelerato, nell’interfaccia Cluster Engine di GMI Cloud offre rilevamento e risposta proattivi alle minacce, anche in ambienti isolati.

Alex Yeh, Fondatore e CEO di GMI Cloud, aggiunge: “Gli incidenti che hanno coinvolto CrowdStrike hanno evidenziato le vulnerabilità nella sicurezza informatica e nella sicurezza dei dati all’interno dei sistemi cloud-based. In risposta, siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Trend Micro per sviluppare un cloud privato basato su GPU. Questa collaborazione punta a rafforzare le soluzioni di sovereign cloud per aziende private e pubbliche amministrazioni. Le nostre GPU instance on-demand e riservate e lo storage, utilizzando data center certificati NVIDIA, combinati con le soluzioni di sicurezza di Trend Micro, consentono anche alle organizzazioni più regolamentate di utilizzare l’AI senza compromettere la sovranità dei dati”.

Come primo promotore dell’utilizzo responsabile dell’AI, Trend sta collaborando con l’intero settore per promuovere politiche sulla regolamentazione dell’AI. La Coalition for Secure AI (COSAI) è incentrata sulla collaborazione dei membri e sulla condivisione di best practice per l’AI deployment, l’AI security research e product development.

Dopo aver aderito alla coalizione, la prima iniziativa di Trend come membro di COSAI è appunto basata sulla preparazione dei professionisti della cybersecurity nel gestire un panorama in continua evoluzione. A tale fine, Trend guiderà lo sviluppo di un framework per aiutare i responsabili di security a:

identificare gli investimenti necessari a contrastare le capacità offensive di cybersecurity dei modelli di AI attuali e futuri;

implementare tecniche di mitigation appropriate e aggiornare le best practice.

Il framework – spiega Trend Micro – si focalizzerà su come le organizzazioni possono ottimizzare gli investimenti in cybersecurity e sviluppare strategie di mitigazione efficaci per affrontare l’evoluzione dei modelli di AI che permettono l’uso di capacità offensive da parte degli attori delle minacce.