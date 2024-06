Trend Micro protegge i data center con la tecnologia AI di Nvidia

Trend Micro ha annunciato una nuova soluzione per i data center che sfrutta la tecnologia NVIDIA, progettata per imprese private e realtà del settore Pubblico attente alla sicurezza informatica e che desiderano sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale nella cybersecurity. Questa è fra le novità in ambito soluzioni di AI security che Trend Micro ha presentato a COMPUTEX 2024.

Trend Vision One Sovereign and Private Cloud (SPC) si integra con NVIDIA NIM, una serie di microservizi di inferenza di facile utilizzo, parte della piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, progettata per accelerare l’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa nel cloud, nel data center e nelle workstation.

“Mentre altri brand del settore pubblicizzano i propri progressi nella AI security, noi mostriamo casi di utilizzo business-critical concreti. L’integrazione di NVIDIA NIM con Vision One Sovereign e Private Cloud offre la potenza necessaria per la totale trasformazione delle infrastrutture, in vista dell’adozione dell’AI generativa da parte delle aziende di tutto il mondo“, afferma Eva Chen, CEO di Trend.

“Le aziende leader riconoscono l’importanza di implementare l’intelligenza artificiale generativa in ambienti diversi, compresi i sovereign private cloud, e stanno sviluppando strategie per includere la security nelle loro applicazioni di intelligenza artificiale. L’integrazione di NVIDIA NIM in Trend Micro mostra come le aziende possono utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per migliorare la sicurezza degli ambienti dei propri clienti, in un’ampia varietà di infrastrutture aziendali”, dichiara Pat Lee, VP of Strategic Enterprise Partnerships di NVIDIA.

La soluzione di Trend soddisfa la domanda sempre più elevata delle organizzazioni governative e del settore privato che desiderano sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale nei propri data center on-premise, per migliorare la produttività dei dipendenti e creare user experience innovative basate su AI. Tuttavia, gli investimenti in quest’area portano con sé anche il rischio di espandere la superficie di attacco.

“I governi, gli MSP e le grandi imprese adottano sempre più i cloud privati ​​per ridurre i problemi normativi e di sicurezza nazionale. La possibilità di compiere questa operazione senza compromettere le prestazioni può essere un importante punto di svolta nell’adozione di massa dei servizi di AI in tutto il mondo”, commenta Frank Dickson, Group Vice President IDC.

Inoltre, queste grandi organizzazioni si rivolgono sempre più spesso a soluzioni di intelligenza artificiale generativa self-hosted situate all’interno di cloud privati, ​​per mitigare i problemi di privacy, sovereignty e conformità alle normative.

È qui che entra in gioco la piattaforma di sicurezza di Trend. Utilizzando i microservizi di inferenza AI ottimizzati di NVIDIA NIM, per migliorare localmente i modelli di sicurezza LLM di Trend, Trend Vision One-SPC amplifica l’efficacia delle soluzioni di sicurezza migliorando la privacy dei dati, l’analisi in tempo reale e la mitigazione rapida delle minacce.

Questa integrazione risolve le complessità dei data center di prossima generazione basati sull’intelligenza artificiale e offre efficaci funzionalità di rilevamento e risposta alle minacce.

Evitando l’ispezione inline del traffico, è possibile prevenire l’elevato consumo energetico delle CPU e l’aumento della latenza, tipicamente associati all’elaborazione di grandi volumi di dati. Questo garantisce fluidità nelle operazioni senza interruzioni e massimizza l’efficienza sia dei processi di security sia di intelligenza artificiale, rendendo Trend Vision One-SPC una soluzione potente per i moderni data center.

Trend Vision One-SPC si integra anche con:

l’interfaccia di programmazione dell’applicazione NVIDIA DOCA App Shield, per acquisire informazioni sui processi delle app e garantire la convalida continua della loro integrità, migliorando la capacità dell’SPC di rilevare e mitigare attività dannose;

e garantire la convalida continua della loro integrità, migliorando la capacità dell’SPC di rilevare e mitigare attività dannose; il framework di sviluppo NVIDIA Morpheus, parte di NVIDIA AI Enterprise, che fornisce la potenza necessaria per analizzare grandi volumi di dati in tempo reale, ottenendo un rilevamento più rapido delle minacce. L’integrazione permette agli analisti (umani) di collaborare con l’intelligenza artificiale generativa per un’efficienza ottimale

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Trend Micro.