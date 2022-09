Trend Micro: l’80% delle aziende italiane si sente esposto a cyber-attacchi

Il 31% delle aziende italiane afferma che la valutazione del rischio è la principale attività nella gestione della superficie di attacco ma il 54% ritiene che i propri metodi di valutazione del rischio non siano abbastanza sofisticati.

Di conseguenza, circa l’80% si sente esposto ad attacchi ransomware, di phishing e alle infrastrutture IoT.

Il dato emerge da “Mapping The Digital Attack Surface: Why global organisations are struggling to manage cyber risk”, l’ultima ricerca della società specializzata in cybersecurity Trend Micro.

Lo studio afferma anche che le organizzazioni sono in difficoltà a causa di approcci manuali nella mappatura della superficie di attacco (37%) e per il fatto di lavorare con più stack tecnologici (26%).

La difficoltà delle organizzazioni nel valutare accuratamente il rischio della superficie di attacco crea confusione anche tra il management, mette ancora in evidenza Trend Micro.

Il 36% dei responsabili di security fatica a quantificare l’esposizione al rischio ai responsabili aziendali e solo l’1% ritiene che quest’ultimi comprendano appieno i rischi informatici. In questo contesto, le organizzazioni hanno l’opportunità di avvalersi dell’esperienza di terze parti.

Alessandro Fontana, Head of Sales di Trend Micro Italia, ha affermato: “Eravamo già a conoscenza del fatto che le organizzazioni fossero preoccupate circa la superficie di attacco digitale in rapida espansione e con una visibilità limitata. Ora sappiamo anche che hanno bisogno di un aiuto urgente per analizzare e gestire il rischio informatico.

In molti casi, la sfida è resa più difficile da soluzioni organizzate in silos. Le aziende dovrebbero utilizzare un’unica piattaforma che dia loro la certezza e la sicurezza di cui hanno bisogno, una piattaforma che sia in grado di integrare diverse soluzioni in un unico progetto di security”.

Il 42% del campione ha già investito in un approccio basato su piattaforma per la gestione della superficie di attacco, mentre la metà (50%) afferma che vorrebbe fare lo stesso.

Tra i vantaggi citati dalle aziende che utilizzano una piattaforma unificata per la gestione della security, al primo posto una visibilità migliorata (36%), seguita da una riduzione dei costi e da una risposta più veloce alle violazioni (31%).

Da ultimo, tra le azioni più difficili da dettagliare accuratamente in base alla valutazione del rischio, il 40% del campione segnala:

Livelli di rischio per i singoli asset

Frequenza dei tentativi di attacco

Andamento dei tentativi di attacco

Impatto di una violazione su un’area particolare

Benchmark di settore

Piani di azione preventiva per vulnerabilità specifiche

La ricerca, commissionata da Trend Micro e condotta da Sapio Research, ha coinvolto 6.297 It e business decision maker in 29 Paesi in tutto il mondo. In Italia il campione è stato di 202 professionisti.

