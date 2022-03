Trello, le nuove funzioni che semplificano lavoro e collaborazione

Più o meno un anno fa, Trello ha lanciato modi nuovi per visualizzare e gestire il lavoro utilizzando le viste Calendario, Tabella, Timeline, Dashboard e Mappa.

Queste viste forniscono la possibilità di filtrare i dati su una bacheca, esponendo dipendenze, rischi e il lavoro ancora da fare.

Ora, Trello ha esteso la portata delle viste ancora di più, in modo che l’utente possa gestire il lavoro su più bachece, in un unico posto, mediante le viste Calendario e Tabella dello Spazio di lavoro.

Una volta selezionate le bacheche da tenere sotto controllo e filtrate solo le informazioni che si desidera visualizzare, è possibile salvare la nuova vista personalizzata del Calendario o della Tabella.

In questo modo è possibile avere una vista in cui tornare per focalizzarsi solo su un determinato lavoro che interessa in modo specifico.

Gli utenti possono anche rendere la vista salvata disponibile agli altri colleghi del team, per abilitare il tracciamento delle attività.

C’è chi preferisce un monitoraggio in tempo reale e avvisi quando il lavoro cambia. A questo scopo, ci sono le Dashcard, un nuovo approccio per tracciare più schede in un unico posto, come in una sorta di meta-scheda.

Ad esempio, il lunedì l’utente potrebbe creare una Dashcard che mostri rapidamente il numero di schede nelle bacheche del team che gli sono state assegnate e che sono in scadenza quella settimana.

Poi, fare inviare automaticamente un avviso via email o Slack quando una nuova scheda viene aggiunta, rimossa o raggiunge una certa soglia.

E siccome una Dashcard è in effetti solo una scheda, è possibile commentarla e assegnarla a qualcuno, cosa che permette di avere conversazioni su un lavoro complessivo, non solo su un task alla volta.

Indipendentemente dal fatto che si lavori in un team di due o duecento persone, una visione personalizzata delle scadenze e dei carichi di lavoro di tutti i progetti fornisce un modo semplice per vedere possibili difficoltà e anticipare i potenziali intoppi.

Con le viste Workspace Calendar e Workspace Table e le Dashcard, il team di sviluppo di Trello ha voluto dare agli utenti più visibilità sul progetto in generale e allo stesso tempo rendere accessibili i task in modo rapido.