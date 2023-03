Trasformazione digitale made in Italy: territorialità e tecnologia il binomio vincente

Qualsiasi imprenditore italiano sente ripetere come un mantra da diversi anni due parole: trasformazione digitale.

Un concetto, questo, che ha tuttavia assunto nel tempo contorni sempre più definiti. Quello che è nato come un concetto astratto, nel tempo è diventato un punto di arrivo delle strategie aziendali improntate all’adozione di nuove tecnologie.

Appurata la necessità di adottare la trasformazione digitale, innumerevoli aziende italiane si trovano tuttavia di fronte a molteplici sfide e scelte. Non sempre, inutile negarlo, avendo anche le competenze digitali per affrontarle.

L’Italia, per chi fa impresa, non è esattamente un paese semplice. La quantità di leggi, regolamenti e adempimenti burocratici cui gli imprenditori italiani sono sottoposti farebbe venire il mal di testa al più paziente di essi.

Partendo da questi punti fermi, risulta fondamentale il ruolo delle soluzioni e dei partner tecnologici.

Quando l’italianità è un valore insostituibile

Abbiamo parlato, non a caso di complessità normative e burocratiche. Non si tratta dell’ennesima presa di posizione contro i limiti strutturali italiani. Piuttosto, la consapevolezza degli ostacoli non banali che gli imprenditori italiani affrontano è centrale anche e soprattutto per system integrator e solution provider.

Non è in discussione, e ci mancherebbe altro, la qualità delle proposte di grandi società globali. Al tempo stesso, il vantaggio strategico di relazionarsi con un partner tecnologico che parla lo stesso “linguaggio”, e che si confronta ogni giorno con le stesse problematiche, rende il dialogo più facile.

Solo chi capisce le reali difficoltà di una piccola o media azienda italiana è in grado di accompagnarla nella trasformazione digitale. Offrendo consulenza, professionalità e soluzioni che non siano un compromesso al ribasso. Tutt’altro: proposte e tecnologie che nascono con radici profonde nella flessibilità.

Una flessibilità che (per una volta) non è richiesta alle aziende. È il software, la tecnologia ad essere plasmata attorno alle specifiche esigenze degli imprenditori. Ai quali spetta il solo compito di fare quello che sanno fare meglio di tutti: fare impresa e far crescere il proprio business.

Il partner tecnologico: la scelta vincente è il Gruppo SAEP

Lo scenario che abbiamo delineato sottolinea senza mezzi termini che, individuato partner e soluzione giusta, la strada successiva è tutta in discesa.

Per fare una scelta pesata, è giusto pensare a chi abbia tutte le caratteristiche che abbiamo evidenziato. Aggiungiamo anche la solidità: nessuno vuole affidarsi ad una realtà che magari sparisca nell’arco di pochi mesi. Una realtà quindi con un solido background aziendale ma al tempo stesso che sappia guardare sempre verso il futuro.

Una descrizione che ben rappresenta il Gruppo SAEP: attivo fin dal 1979 con la società comasca SAEP Informatica, a cui si aggiungerà poi nel 2016 SAEP ICT Engineering.

SAEP Informatica è specializzata nella realizzazione di suite ERP, soluzioni pensate affiancando, nel tempo, il tessuto economico e sociale di cui è parte integrante. Dal tradizionale mercato di riferimento tessile, oggi il Gruppo SAEP si rivolge a numerosi mercati verticali, con un focus particolare verso il mondo manifatturiero.

Con C8 Finance, prodotto di SAEP Informatica, viene garantita flessibilità e capacità di adattamento. Sono proprio queste le ragioni principali del successo della suite contabile: il pacchetto modulare si è evoluto costantemente per adeguarsi alle nuove necessità gestionali delle imprese e alle sempre mutevoli novità in materia contabile.

Ad oggi, C8-Finance non ha mai smesso di crescere: la filosofia di sviluppo che da sempre guida le strategie di SAEP Informatica ha permesso di integrare nella release standard molte delle features sviluppate al fianco dei clienti. Proprio dal dialogo e dal confronto diretto, infatti, nascono gran parte delle idee e degli upgrade.

Inoltre, C8 Finance è costantemente aggiornato per rimanere al passo dei cambiamenti normativi, permettendo un adempimento puntuale e automatizzato degli obblighi legislativi.

Gruppo SAEP al fianco dei clienti

A credere nelle qualità del Gruppo SAEP sono oltre 250 clienti, a cominciare da un grande Gruppo della GDO nazionale che supera i 1000 punti vendita.

La necessità individuata da SAEP Informatica era quella di rivedere il processo, per garantire la registrazione automatica del maggior numero di documenti in modo da bilanciare il saldo Iva. Il Gruppo GDO voleva inoltre ottenere una procedura agile per la verifica dei documenti non in quadratura, e fornire uno strumento automatizzato per la ricerca delle differenze in fattura.

SAEP Informatica, suddividendo l’implementazione del progetto in fasi, ha riorganizzato il flusso di documenti in entrata offrendo una serie di vantaggi. In primo luogo, uno strumento di ricerca intelligente delle bolle, in grado di filtrare con criteri specifici su ogni fornitore attraverso i dati storici. Inoltre, un sistema di spunta automatica dei documenti, in grado di verificare riga per riga le fatture in cui vengono riscontrate differenze. A questo si aggiunge un sistema integrato di rilevazione delle statistiche per comprendere le inefficienze organizzative. Per finire una gestione rapida e automatizzata dei processi di controllo della fatturazione, dalla ricezione alla quadratura, fino alla spunta.

Una serie di vantaggi che si sposano alla perfezione con le esigenze del Gruppo della GDO che (Ricordate? Ne abbiamo parlato poco sopra) non ha dovuto adeguarsi alle tecnologie proposte. Sono le tecnologie a plasmarsi, ed è SAEP Informatica a farsi carico delle complessità di sviluppo.

Come nel caso di una storica realtà industriale della provincia di Varese, leader internazionale nella realizzazione di impianti automatici per la lavorazione dell’acciaio e importante produttore di macchinari per il settore dello stampaggio e della forgiatura. Un settore del tutto differente da quello della GDO, e che dimostra la versatilità di SAEP Informatica.

L’azienda era già dotata dell’ERP SAEP e in seguito maturò l’esigenza di migliorare la gestione e il controllo dei costi sia preventivi che consuntivi.

Per prodotti così complessi è fondamentale poter attribuire in maniera precisa le numerose voci di costo, dalle materie alle risorse aziendali, tenendo conto anche dei costi connessi alla struttura e all’operatività.

Per questa ragione, la soluzione doveva offrire una visione completa dei costi e della loro imputazione in modo da valutare l’efficienza aziendale, calcolare con precisione i margini per agevolare le decisioni in merito ai prezzi di vendita e migliorare la valutazione delle rimanenze.

Grazie alla competenza di SAEP Informatica, è stato possibile introdurre più simulazioni di calcolo costi, studiate in base alla specifica funzione aziendale, si tratti di costi preventivi, benchmark o simulazioni delle lavorazioni speciali e molto altro ancora.

Attraverso l’integrazione delle soluzioni ERP di SAEP Informatica, sono a disposizione del cliente numerosi report che consentono ai manager di operare secondo diverse aggregazioni al fine di una valutazione complessiva e ordinata dei dati sia a budget che a consuntivo.

Abbiamo volutamente proposto due realtà clienti dissimili in tutto: mercato, esigenze, clienti finali.

Una cosa, però, le accomuna: la scelta di SAEP Informatica, partner tecnologico che da oltre 40 anni è specializzato nei progetti di digitalizzazione delle medie imprese italiane.