La trasformazione digitale arriva in gioielleria

Il negozio fisico rappresenta aancora oggi il touch point per eccellenza della customer journey, soprattutto nel mondo del luxury.

In questo mercato l’acquisto d’impulso lascia spazio alla ricerca, all’innamoramento per l’oggetto e per il brand.

Ecco perché durante i Digital Talks di Vicenzaoro January (Vicenza, 17 – 22 gennaio 2020) verrà offerta l’occasione di incontrare ed ascoltare esperti del digital retail, che andranno a delineare le nuove opportunità dell’integrazione tra canali di vendita e mondo digitale.

Domenica 19 gennaio, alle ore 13.30, Davide Turatti – Direttore Marketing del Gruppo Masserdotti – presenterà l’esperienza e le proposte di Dominodisplay, società del Gruppo specializzata in soluzioni per la digital transformation, con sistemi dedicati al mondo della gioielleria.

“Il consumatore di oggi è sempre più curioso, esigente e impaziente – anticipa Turatti in una nota – e ricerca nell’esperienza offline ciò a cui è abituato online”.

Durante lo speech Turatti illustrerà nuove soluzioni digitali per soddisfare i bisogni emergenti di un’utenza sempre più connessa e digitalizzata ma, al tempo stesso, attratta da marchi capaci di raccontare una storia sul punto di vendita.

“I sistemi multimediali sono sicuramente uno strumento efficace che può contribuire a rilanciare il negozio al dettaglio attraverso l’utilizzo di tecnologie che favorisco l’engagement rendendolo più emozionale”, spiega Turatti.