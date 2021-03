Transizione ecologica, l’app per monitorare i dati climatici

Copernicus Climate Change Service (C3S) ha sviluppato un’applicazione basata su dati climatici climatici gratuiti che gli sviluppatori possono adattare e utilizzare e che può dare a chiunque un’idea dell’attuale stato del riscaldamento globale.

Copernicus è il programma di punta dell’osservazione della Terra dell’Unione europea: opera attraverso sei servizi tematici e fornisce dati e servizi operativi liberamente accessibili, offrendo agli utenti informazioni affidabili e aggiornate relative al nostro pianeta e all’ambiente.

C3S è un servizio implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio per conto della Commissione europea e il nuovo Monitor globale dei trend della temperatura è solo un esempio di come i dati climatici che Copernicus raccoglie ed elabora possono essere trasformati in un’ampia varietà di applicazioni sia per le aziende che per la società in generale.

Quest’app gratuita permette a chiunque di inserire gli attuali cambiamenti nelle tendenze della temperatura media globale nel contesto del limite di 1,5° C stabilito dall’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale.

L’accordo, ora firmato da 196 stati e dall’Unione Europea, mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, mantenendo l’aumento della temperatura globale nel 21° secolo ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli pre-industriali e a perseguire gli sforzi per limitare ulteriormente l’aumento della temperatura entro 1,5° C.

L’applicazione, sottolinea Copernicus, fornisce una scala indicizzata per esplorare il cambiamento di temperatura rispetto al periodo pre-industriale per qualsiasi punto tra il 2000 e oggi. Una linea rossa che mostra il tasso medio di riscaldamento negli ultimi 30 anni è estesa nel futuro fino al raggiungimento del limite di 1,5° C.

Aggiornata su base mensile, l’applicazione fornisce una versione quasi in tempo reale di un grafico originariamente del rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), Global Warming of 1.5°C.

Gli scienziati e gli specialisti tecnici che cercano di sviluppare applicazioni come questa possono trovare un modo pratico per farlo, accedendo e scaricando i dati nei loro ambienti o facendo uso del toolbox integrato, per creare applicazioni direttamente online.

L’accesso ai dati può essere effettuato manualmente tramite un’interfaccia grafica utente (GUI) oppure utilizzando l’Application Program Interface (API) di C3S Climate Data Store. L’API di C3S fornisce un accesso programmatico a tutti i dati disponibili sul proprio Climate Data Store.

La pagina API di C3S offre spiegazioni ed esempi su come utilizzare l’interfaccia per accedere facilmente ai dati e abilitare soluzioni innovative per l’adattamento al cambiamento climatico.

Le applicazioni stesse si basano su strumenti forniti nel Climate Datastore Toolbox. Per tutte le applicazioni, gli utenti possono accedere al codice che ha generato l’applicazione, cliccando sulla scheda Source code, così come utilizzare la documentazione generale del Toolbox.

Dati ambientali per costruire app

La versatilità dei dati ambientali di C3S, sottolinea ancora Copernicus, è illustrata dalla gamma di altre applicazioni che sono state create attraverso l’ambiente del toolbox del servizio.

Una di queste applicazioni è il nuovo sistema Fire Weather Index (FWI) che assume la forma di una mappa interattiva per aiutare l’utente a studiare il pericolo di incendio attuale e futuro in qualsiasi regione amministrativa in Europa.

L’applicazione è stata creata specificamente per il settore del turismo, poiché le destinazioni che si basano su attività all’aperto possono essere influenzate negativamente da un cambiamento nel rischio di incendio.

FWI comporta l’uso di due diversi set di dati C3S. Gli indicatori a lungo termine derivati dalle proiezioni climatiche e dalle rianalisi sono combinati per collegare le condizioni climatiche con la probabilità di incendi in Europa. L’applicazione può essere utilizzata da chiunque gratuitamente, che si tratti di cittadini curiosi, organizzazioni di gestione degli incendi, aziende, politici o ricercatori. È semplice per chiunque provarla nel C3S Climate Data Store, che offre una guida utente, i set di dati utilizzati e il codice sorgente.

Anche se il turismo sarà ancora fuori dall’agenda per almeno una parte del 2021, l’impatto a lungo termine del cambiamento climatico è la prossima grande sfida del settore. Un’area particolarmente vulnerabile e complessa suscettibile al cambiamento climatico è il turismo di montagna.

L’applicazione Mountain Tourism fornisce una mappa interattiva che mette a confronto le condizioni di neve passate e future a diverse altitudini. Un’applicazione collegata traccia anche le variabili rispetto all’altezza.

Dati del CS3 e Covid-19

Le app create da C3S sono anche utilizzate per far progredire la ricerca in epidemiologia.

Il Monthly Explorer for Covid-19 permette a qualsiasi utente di esplorare le possibili connessioni tra temperatura, umidità e diffusione del virus. Offre anche la possibilità di esaminare dati specifici sull’inquinamento atmosferico “medio”.

Come per il Global Temperature Trend Monitor, gli scienziati di C3S hanno creato un’applicazione che mostra le possibilità che i dati di Copernicus sono in grado di offrire ai ricercatori in epidemiologia e ad altri specialisti medici coinvolti nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

Recenti ricerche suggeriscono che, come spesso accade con altri virus, la diffusione di Covid-19 potrebbe essere influenzata dalla temperatura e dall’umidità dell’aria. Inoltre, l’inquinamento atmosferico, in particolare le polveri sottili, potrebbe essere coinvolto nella morbilità dovuta al Covid-19 e alla sua diffusione.

Questa applicazione permette all’utente di esplorare alcune di queste affermazioni tracciando la temperatura e l’umidità dell’aria, insieme ai livelli climatologici di inquinamento atmosferico forniti dal servizio parallelo di C3S, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), con i dati sulla mortalità ottenuti dalla Johns Hopkins University.

Per gli sviluppatori di app, il programma Copernicus Incubation, lanciato dalla Commissione europea, consente agli imprenditori europei di utilizzare i dati di osservazione della Terra per creare prodotti e servizi commercialmente validi. Il programma assegna 50.000 euro a 20 start-up europee ogni anno.