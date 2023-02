Trailhead, l’e-learning gratuito di Salesforce ora è anche in italiano

Salesforce, lo specialista del CRM, ha annunciato che Trailhead, la piattaforma di e-learning gratuita che consente di acquisire competenze digitali, è da oggi disponibile anche in italiano.

Trailhead mette a disposizione migliaia di ore di contenuti in corsi sia generici sui principali trend dell’evoluzione digitale, sia specifici sulle soluzioni Salesforce.

Ad oggi – sottolinea l’azienda – è utilizzata da più di 3 milioni di persone nel mondo e da oltre 45.000 in Italia.

Trailhead è una piattaforma di e-learning che utilizza le tecniche della gamification per rendere l’apprendimento più divertente ed efficace, fruibile anche attraverso Trailhead GO, l’app mobile disponibile anch’essa in lingua italiana su iOS e Android.

Attraverso l’app e la piattaforma è possibile accedere a una libreria di oltre 800 corsi con contenuti sia specifici sulle soluzioni Salesforce sia di più ampia portata su tematiche di business, tecnologia e sui soft skills. Di volta in volta le proprie conoscenze per ciascun argomento verranno testate attraverso dei quiz online.

Su Trailhead si possono acquisire competenze per diventare sviluppatori di app, professionisti di digital marketing, consulenti Salesforce, esperti di analisi e integrazione dati oltre che di intelligenza artificiale. Tutti profili altamente richiesti dalle aziende sempre alla ricerca di professionalità in grado di rendere più competitiva la propria attività.

Non a caso Salesforce, e in particolare la posizione di Salesforce Developer, è stata inserita tra professioni più ricercate secondo la classifica LinkedIn, che rivela le 25 professioni in più rapida ascesa negli ultimi cinque anni, in un lasso di tempo che va da gennaio 2018 a luglio 2022.

Secondo il Digital Skills Index, l’indagine sul livello delle competenze digitali nel mondo del lavoro, l’86% degli italiani dichiara di non avere le competenze digitali necessarie alle aziende. Tuttavia appena il 17% sta già seguendo percorsi formativi per colmare questo divario.

Ormai per entrare nel mondo delle professioni legate al digitale non è più necessario avere un forte background di formazione tecnica, sottolinea Salesforce.

Le piattaforme low-code, come quella di Salesforce, sono estremamente inclusive e consentono a chiunque abbia curiosità e familiarità con la tecnologia di intraprendere percorsi lavorativi preclusi fino a poco tempo fa.

Con l’introduzione della formazione online in lingua Italiana, l’inclusività aumenta in quanto viene meno un’altra barriera all’ingresso.

“La via d’accesso all’ecosistema Salesforce è l’apprendimento. Che siate alle prime armi o piuttosto professionisti esperti, per chiunque è possibile potenziare il proprio bagaglio di competenze e sviluppare le abilità più richieste dalle aziende di oggi. Abbiamo reso Trailhead ancora più inclusivo, grazie alla possibilità di accedervi anche in lingua italiana. La piattaforma è uno dei contributi più importanti offerti da Salesforce per colmare il divario di competenze digitali di cui il nostro Paese soffre da sempre”, ha commentato Mauro Solimene, Country Leader di Salesforce per l’Italia.