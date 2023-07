Tom Pepper, LinkedIn: ecco come evolve il social network e quali opportunità offre ai marketer B2B

Come sta evolvendo LinkedIn: da social network professionale a piattaforma di contenuti e non solo. Una sfida ai media, o uno strumento ulteriore per i content creator e gli editori? Ne parliamo con Tom Pepper, Senior Director, LinkedIn Marketing Solutions, EMEA & LATAM

“LinkedIn ha da poco celebrato il suo 20° anniversario e negli ultimi vent’anni ha plasmato il modo in cui le persone cercano lavoro, le aziende trovano e assumono talenti, commercializzano e vendono i loro prodotti e le loro soluzioni. Abbiamo una visione chiara: LinkedIn deve essere il luogo in cui i professionisti possono accedere alle conoscenze, trarre ispirazione, fare il passo successivo nella loro carriera e far crescere le loro aziende.

Su LinkedIn, tra i nostri 930 milioni di utenti e 63 milioni di aziende iscritte, possiamo contare su una comunità crescente di creator B2B con cui i brand B2B collaborano sempre più spesso. Questi creano contenuti e conversazioni che aiutano le aziende B2B a coinvolgere il proprio pubblico in modi nuovi, a influenzare le decisioni di acquisto e a costruire un brand value a lungo termine. Che si tratti di una partnership con un Brand, di un’opportunità di contenuto o di un intervento a pagamento, ci sono molte opportunità per i creator B2B di collaborare con le aziende B2B su LinkedIn”.

AI generativa: quali sono secondo LinkedIn le prospettive in ambito B2B di questa tecnologia, e come pensate di sfruttarla?

“I marketer B2B stanno sperimentando l’IA generativa per creare contenuti creativi su scala e migliorare l’efficienza. Secondo la nostra ultima ricerca, quasi 8 responsabili del marketing B2B su 10 in tutto il mondo affermano che aumenteranno l’uso dell’IA generativa nel corso del prossimo anno, e molti prevedono di utilizzarla per migliorare l’efficienza e creare contenuti coinvolgenti per il proprio pubblico. In LinkedIn, anche se l’IA non è una novità per noi, abbiamo recentemente lanciato nuovi strumenti per i marketer per aiutarli a dare il via alle loro campagne, tra cui AI-generated Copy Suggestions, che crea testi introduttivi e titoli ad alte prestazioni per le creazioni pubblicitarie”.

In occasione della edizione 2023 del Cannes Lions Festival of Creativity appena concluso avete proposto alcuni dati derivanti dal vostro studio B2B Marketing Benchmark, da cui emerge che i marketer B2B si sono adattati all’incertezza e hanno fatto i giusti investimenti per uscirne rafforzati. Vuole approfondire questo aspetto entrando più nel dettaglio?

“Dopo un anno difficile, i responsabili del marketing B2B a livello globale stanno iniziando a intravedere un’inversione di tendenza, con il ritorno dell’ottimismo nel settore. Circa due terzi (65%) prevedono una crescita dei budget di marketing nel prossimo anno e molti prevedono di utilizzare l’IA generativa come parte del marketing mix. Questo ottimismo ha trovato eco nelle conversazioni con i clienti a Cannes.

I marketer B2B hanno dimostrato la loro abilità nell’aiutare i leader aziendali a vedere l’opportunità di crescita del brand building mentre cercano di conquistare quote nell’attuale scenario. Il loro ruolo è diventato ancora più strategico e centrale per la crescita dell’azienda, e sono chiamati a fornire valore ai clienti, a creare domanda di prodotti e servizi, a costruire mindshare e soprattutto fiducia. I passi avanti che i CMO B2B hanno fatto per migliorare la ‘fluidità finanziaria’ e dimostrare l’efficacia del marketing stanno dando i loro frutti e i loro sforzi saranno ricompensati attraverso la crescita della loro azienda”.

C’è qualche altro aspetto che vorrebbe approfondire per i nostri lettori?

“Esiste un’enorme opportunità non sfruttata nel B2B e noi di LinkedIn desideriamo aiutare le aziende a sbloccarla. Secondo il Most Valuable B2B Brands Index di Brand Finance, nel B2B ci sono circa 1000 miliardi di dollari di valore non sfruttato. Alcuni tra i più importanti brand B2B e aziende in più rapida crescita al mondo operano nel settore dei prodotti e dei servizi B2B e noi intendiamo dare una mano a queste aziende a raggiungere e coinvolgere il proprio pubblico attraverso campagne indimenticabili sulla nostra piattaforma sicura e affidabile.”