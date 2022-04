Timenet: l’importanza della connettività per le organizzazioni data driven

Il PNRR pone al centro del suo sviluppo la digitalizzazione, di cui la connettività è un tassello fondamentale. Il sistema produttivo italiano è pronto a sfruttarne i vantaggi? lo abbiamo chiesto a Franco Iorio, Amministratore Unico di Timenet

«Io credo che noi italiani dovremmo imparare a essere più consapevoli delle nostre capacità, che sono di altissimo livello in tanti comparti dell’economia».

In Italia non ci sono solo le eccellenze note in tutto il mondo grazie al loro forte marchio ma anche tantissime aziende, sia di dimensioni piccole che molto grandi, in grado di far evolvere i propri metodi e processi produttivi.

«La forte accelerazione sulla digitalizzazione, che è uno dei punti indubbiamente più rilevanti fra i sostegni previsti dal PNRR, trova secondo me il nostro sistema produttivo pronto o, per essere più prudenti, facilmente e velocemente capace di cogliere questa opportunità».

La nostra azienda opera nel settore delle Telecomunicazioni, offrendo connettività Internet e telefonia VoIP, che è un pezzo fondamentale per supportare la digitalizzazione.

Gli investimenti in infrastrutture di comunicazione e di conoscenza sono in atto, sulle infrastrutture il ritmo dello sviluppo della rete corre da 3-4 anni a ritmi molto elevati.

Sulla conoscenza ci sono importanti investimenti in formazione, seppure a mio avviso insufficienti, soprattutto sul tema della sicurezza telematica che è l’aspetto più critico.

Aspetto che si presenterà con l’esplosione dell’IoT, cardine della digitalizzazione e anche un pericolo se non gestito e curato con competenza ed attenzione.

«Complessivamente il sistema produttivo è pronto.

Mi domando se la politica è altrettanto pronta a dare regole corrette, facili e giuste: se guardo al voucher digitale appena lanciato temo che ci sia tanta strada da fare», è il parere chiarissimo di Iorio

Prestazioni e affidabilità delle connessioni sono fondamentali per le strategie data driven delle aziende di ogni ordine e grado. Qual è la vostra posizione?

Come ho detto prima va aggiunto il tema della sicurezza che è cosa diversa dall’affidabilità e che purtroppo è molto sottovalutato.

Con la digitalizzazione ci saranno miliardi di oggetti in rete, tutti punti vulnerabili che vanno protetti. Timenet è pronta e operativa volendo offrire prestazioni e affidabilità, come da diversi anni stiamo facendo. Questo non è sufficiente per presidiare in modo adeguato i servizi che forniamo alla nostra clientela, che ricordo essere esclusivamente di tipo “affari”, ed è per questa ragione che stiamo parlando da diversi anni di sicurezza: tanto è vero che diciamo “connessi, sicuri, soddisfatti”.

Non trascurerei il “soddisfatti” che misura la nostra eccellente capacità di gestire i servizi per i clienti con un team competente e capace di sostenere e risolvere ogni contesto tecnico e relazionale. Team di tecnici certificati in grado di rispondere telefonicamente entro 20 secondi. Da sottolineare che il loro operato, dopo ogni intervento, passa al giudizio del cliente o del Ppartner. Viene lasciata una valutazione corredata di commento che finisce sul portale dedicato e certificata con l’ausilio della Blockchain.

«Ci sentiamo centrati rispetto ai bisogni che i Clienti hanno e avranno con la digitalizzazione».

Strategie per il futuro, su cosa investe e a cosa mira Timenet?

Dico sempre che a noi servono prima di tutto persone che abbiano delle competenze umane elevate.

La competenza tecnica, partendo da basi di formazione scolastica o universitaria, la facciamo acquisire con i nostri percorsi di formazione interna che sono strutturati e molto efficaci.

Timenet vuole persone che facciano le cose giuste e che siano centrate rispetto al loro compito.

Investiamo molto in formazione sia sul tema della gestione delle relazioni umane che sui temi tecnici specifici per ogni reparto.

Questa è la base del nostro impegno per onorare il patto di fiducia con cui ci impegniamo con tutti i nostri interlocutori.

Agli investimenti per la crescita di competenza umana e tecnica, si affiancano investimenti rilevanti in infrastruttura tecnologica per continuare a sostenere la migliore affidabilità, continuità e sicurezza per ciò che forniamo ai nostri clienti.