Competenze STEM: Ericsson inaugura la quarta edizione del Digital Lab

Ericsson annuncia l’inizio della quarta edizione del Digital Lab, un programma di formazione all’avanguardia, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che offre percorsi in discipline STEM e soft skill con l’obiettivo di arricchire con competenze digitali la formazione di base degli studenti.

Privilegiando un approccio pratico, saranno 3 i moduli al centro dell’edizione 2023/24: intelligenza artificiale, robotica, ed elettronica. Selezionati sulla base delle richieste del mercato i percorsi formativi – spiega Ericsson – aiuteranno i giovani a diventare più consapevoli nella scelta dei loro studi post-diploma, più preparati ad affrontare le future sfide del lavoro e a sfruttare le opportunità che la tecnologia può offrire.

Quest’anno sei scuole, per un totale di nove classi e oltre duecento studenti, hanno inserito il Digital Lab di Ericsson tra i loro Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) per l’anno scolastico 2023/24. I partecipanti saranno seguiti da 80 volontari, tutti dipendenti Ericsson altamente qualificati, tra cui ingegneri, informatici, project manager ed esperti di rete.

Grazie alle loro competenze contribuiranno a ispirare e plasmare una nuova generazione di talenti e innovatori, vivendo un’esperienza di grande valore anche a livello individuale, come dimostra la costante crescita del numero di persone che collaborano al progetto, sottolinea l’azienda. La formazione avrà luogo presso la sede di Ericsson a Roma, in via Anagnina 203.

Laura Nocerino, Head of People di Ericsson Italia, commenta “La crescente richiesta di talenti in grado di guidare processi di trasformazione tecnologica ha assunto una rilevanza cruciale per le aziende in tutto il mondo. È diventato evidente che la mancanza di competenze digitali avanzate, soprattutto tra le giovani donne, ha creato una lacuna significativa nelle capacità necessarie per affrontare le sfide emergenti nel mercato del lavoro.

Il Digital Lab è stato concepito come una risposta diretta a questa sfida. Il suo obiettivo principale è avvicinare i giovani alle discipline STEM attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative e coinvolgenti. La nostra intenzione è quella di trasmettere non solo conoscenze, ma soprattutto il fascino intrinseco e la bellezza fondamentale della tecnologia, della scienza e dell’innovazione.

Attraverso il Digital Lab, miriamo a trasmettere curiosità ed entusiasmo nei giovani, indipendentemente dal loro background, ispirandoli a considerare un percorso di studio o carriera nel vasto mondo delle tecnologie digitali e delle scienze”.

Ericsson Digital Lab: il fattore competenze al centro dello sviluppo del Paese

L’Italia è il primo Paese, dopo la Svezia, ad aver aderito al programma globale Digital Lab. Inaugurato a Göteborg nel 2018, è stato portato anche a Roma come evoluzione di una collaborazione consolidata tra il Liceo Statale Vito Volterra di Ciampino ed Ericsson e poi si è estesa ad altri istituti scolastici. Nel 2019 il Digital Lab di Ericsson ha ricevuto da Confindustria il Bollino di Qualità per l’Alternanza Scuola Lavoro che valorizza l’impegno delle imprese nelle attività formative e di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, fattore che rallenta lo sviluppo economico e sociale del Paese.

A sostegno della crescita delle nuove generazioni Ericsson si impegna con passione affinché i giovani possano abbracciare con fiducia le sfide dell’innovazione tecnologica ed essere promotori di un cambiamento positivo nella società. Nel contesto dell’alternanza scuola-lavoro e dei PCTO, il programma Digital Lab, insieme ad altre iniziative locali in ambito education, ha coinvolto più di 15 scuole in 5 diverse città (Genova, Milano, Pagani, Pisa, Roma), formando oltre 900 studenti.

Il Digital Lab fa parte del più ampio programma “Connect to Learn” promosso da Ericsson a livello globale e finalizzato allo sviluppo di competenze digitali per i giovani di tutto il mondo. Dalla sua fondazione nel 2010, Connect to Learn ha avuto un impatto positivo su oltre 400.000 bambine e bambini in più di 36 Paesi nel mondo.