Tibco completa l’acquisizione di Information Builders

Tibco ha annunciato di aver concluso l’acquisizione di Information Builders secondo quanto annunciato nell’autunno dello scorso anno.

L’acquisizione comporta l’aggiunta delle capacità di data management e analitiche di Ibi alla piattaforma avanzata Tibco Connected Intelligence.

L’integrazione formale di Information Builders in Tibco ha avuto inizio i primi di gennaio, a seguito della conclusione dell’anno finanziario di Information Builders, terminato il 31 dicembre 2020.

L’accordo consentirà di accelerare e potenziare gli insight data-driven. Infatti secondo Howard Dresner, chief research officer di Dresner Advisory Services, “l’operazione rappresenta una significativa opportunità per Tibco e Information Builders, dal momento che i clienti sono focalizzati sul diventare aziende data-first. C’è un potenziale enorme per qualsiasi piattaforma in grado di integrare e gestire dati per creare workflow intelligenti per dipendenti, partner e clienti”.

Con il perfezionamento dell’acquisizione, Tibco si focalizzerà sull’allineamento del business e sulla mappatura delle risorse per garantire la salute e il supporto della propria base clienti allargata e della rete mondiale di partner.

La gamma dei prodotti di Tibco, tra i quali Tibco Spotfire e Tibco Cloud Integration, fornirà ai clienti e ai partner di Information Builders un insieme di soluzioni innovative aggiuntive per risolvere le proprie sfide critiche di business.

L’offerta di Information Builders potenzierà ulteriormente il portafoglio di Tibco, offrendo ancora più valore a clienti nuovi e attuali nelle numerose aree di mercato in cui Tibco e Ibi condividono una profonda competenza.

I prodotti leader di data quality, preparation e integrazione di Information Builders apportano ulteriore valore a Tibco Any Data Hub e Tibco Responsive Application Mesh annunciate a Tibco NOW 2020 lo scorso settembre.

Inoltre, l’aggiunta della soluzione analitica di Information Builders, WebFOCUS, potenzierà e arricchirà l’offerta Tibco Hyperconverged Analytics.