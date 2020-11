Gli analytics sono movimento: Tibco acquista Information Builders

Gli insight basati sui dati diventano ogni giorno più importanti a tutte le latitudini di impresa, per prendere decisioni in tempo reale: con questa motivazione Tibco Software ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di Information Builders, azienda dl software di analytics.

Information Builders porta in dote un portafoglio di prodotti e soluzioni data-centric, per la trasformazione digitale, che potenzierà la piattaforma Connected Intelligence di Tibco in logica end-to-end.

“Attraverso l’acquisizione di Information Builders, otteniamo l’accesso a un nuovo insieme di analytics e di tecnologia, potenziando in modo notevole la nostra capacità di aiutare le aziende più importanti del mondo a risolvere i propri problemi più complessi legati ai dati”, ha sintetizzato Dan Streetman, chief executive officer di Tibco.

Information Builders aiuta le aziende a gestire dati complessi e scollegati in modo da poter costruire, incorporare e automatizzare intelligence in tutto ciò che fanno.

Con una focalizzazione condivisa sull’eccellenza e l’innovazione dei clienti, Tibco e Information Builders affiancheranno e lavoreranno insieme ai clienti per trasformare il loro business e promuovere un’innovazione sostenibile.

I prodotti di Information Builders, leader nella qualità, nella preparazione e nell’integrazione dei dati supporteranno le strategie Tibco Any Data Hub e Responsive Application Mesh. Inoltre, la strategia Hyperconverged Analytics di Tibco sarà arricchita dalla soluzione leader di Information Builders per le analytics, WebFocus.

Il software Information Builders è utilizzato nei settori della sanità, dei servizi finanziari, della pubblica amministrazione, dell’industria, dei trasporti, della logistica e del retail.

La transazione è soggetta alle condizioni abituali e ad alcune approvazioni regolamentari, e Tibco si aspetta che essa venga conclusa nel corso del primo trimestre dell’anno fiscale 2021.