Thoughtworks: l’AI generativa per il processo di sviluppo e delivery del software

Thoughtworks, società di consulenza tecnologica globale che integra strategia, design e sviluppo software, ha pubblicato il volume 29 del Technology Radar, un rapporto biennale basato sulle osservazioni, le conversazioni e le esperienze di Thoughtworks nel risolvere le più complesse sfide aziendali dei propri clienti.

Sebbene l’intelligenza artificiale generativa (GenAI) sia spesso presentata come uno strumento utile per rendere gli sviluppatori più produttivi, uno dei temi più rilevanti affrontati dal report esamina cosa viene considerata come produttività dei developer e come questa possa essere misurata efficacemente.

Al di là della figura del software developer, Thoughtworks ha scoperto che la Generative AI può fornire un supporto importante in molti aspetti del processo di delivery del software. Con la continua evoluzione dei tool, molti dei quali in questa edizione del Tech Radar sono passati da uno status di Assess a Trial, oggi le aziende hanno a disposizione numerose opportunità da esplorare. In ogni caso, come per le precedenti innovazioni tecnologiche quali il cloud, la continuous delivery e la IoT, si raccomanda di puntare – sottolinea Thoughtworks – ad un uso responsabile dell’AI generativa e al modo in cui quest’ultima viene implementata all’interno dei processi aziendali.

“L’AI generativa sta rimodellando tutti i lavori che si basano sul know-how e la conoscenza, consentendo migliori sviluppi e forniture di soluzioni software in modo più rapido e a costi inferiori. Tutto questo è possibile utilizzando tool e tecniche basate sull’AI”, ha dichiarato Rachel Laycock, Chief Technology Officer di Thoughtworks. “L’AI generativa sta rimodellando tutti i tipi di lavori di concetto, consentendo lo sviluppo e fornitura di soluzioni software in modo più rapido, meglio e a costi inferiori, e questo grazie a tool e tecniche basati sull’AI. Questa tecnologia rivoluzionaria offre ai nostri clienti l’opportunità di trasformare la loro organizzazione interna, consentendo una maggiore efficienza complessiva, l’innovazione su ampia scala e un impatto straordinario sul lavoro dei propri clienti“.

I temi in evidenza in Technology Radar Vol. 29 includono:

Sviluppo software assistito dall’AI: tool come Github Copilot, Codeium e Tabnine sono destinati ad avere un impatto sul modo in cui i software developer concepiscono il codice. Tuttavia, un punto chiave da considerare è come l’AI possa essere utilizzata per compiti che vanno oltre la codifica, come la scrittura di user stories.

tool come Github Copilot, Codeium e Tabnine sono destinati ad avere un impatto sul modo in cui i software developer concepiscono il codice. Tuttavia, un punto chiave da considerare è come l’AI possa essere utilizzata per compiti che vanno oltre la codifica, come la scrittura di user stories. Quanto è produttivo misurare la produttività? La misurazione della produttività nell’ambito dello sviluppo software non è un tema nuovo (Martin Fowler, Chief Scientist di Thoughtworks, ne ha scritto 20 anni fa). Ci sono tool, come DX DevEX 360, che mirano a migliorare l’esperienza degli sviluppatori e indicano la strada da seguire per supportare la loro produttività.

La misurazione della produttività nell’ambito dello sviluppo software non è un tema nuovo (Martin Fowler, Chief Scientist di Thoughtworks, ne ha scritto 20 anni fa). Ci sono tool, come DX DevEX 360, che mirano a migliorare l’esperienza degli sviluppatori e indicano la strada da seguire per supportare la loro produttività. Un numero elevato di LLM: nonostante l’ambiente sia già in gran parte definito da alcuni player principali – ChatGPT di OpenAI, Bard di Google e LaMa di Meta –, sono di particolare interesse i LLM Self-hosted e gli agenti autonomi LLM-powered, che puntano ad una maggiore personalizzazione e controllo su ciò che può essere fatto con la Generative AI.

nonostante l’ambiente sia già in gran parte definito da alcuni player principali – ChatGPT di OpenAI, Bard di Google e LaMa di Meta –, sono di particolare interesse i LLM Self-hosted e gli agenti autonomi LLM-powered, che puntano ad una maggiore personalizzazione e controllo su ciò che può essere fatto con la Generative AI. Le pratiche di lavoro a distanza maturano: è ormai chiaro che il remote working sia una modalità di lavoro consolidata. Fortunatamente, afferma Thoughtworks, il report ha osservato come diversi strumenti e tecniche (come l’event storming remoto) stiano suggerendo che inizi ad esserci una maggiore maturità e stabilità in questo modo di lavorare, che aumenta man mano che i team si abituano a lavorare da remoto o in modalità ibrida.

Sul sito di Thoughtworks è possibile esplorare la versione interattiva del Tech Radar, così come scaricare la versione PDF.