Tecnologia Glass-to-Glass: cos’è, come funziona e quali sono i vantaggi

Salvatore Palillo, Sales Manager Broadcast & ProAV di Panasonic Connect, analizza l’evoluzione delle soluzioni basate sulla tecnologia Glass-to-Glass (G2G) e riflette sulle opportunità di utilizzo in ottica di offerta di esperienze ibride, più inclusive, eque e accessibili.

La pandemia ha accelerato il passaggio alle esperienze ibride, accessibili da casa come da qualsiasi altro luogo, e tramite qualsiasi dispositivo. Per le aziende si sono aperte nuove opportunità di coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Gli eventi in live-streaming sono ormai comuni. Pensiamo allo sport, ma anche a festival, concerti, musei e gallerie d’arte, parchi a tema, fiere, luoghi di culto, spazi conferenza e così via, e a come gli organizzatori stanno sempre più condividendo i loro eventi online offrendo ai rispettivi target esperienze più inclusive, diverse, eque e accessibili (IDEA).

La transizione all’ibrido è ormai ben avviata. Per portare qualche esempio dal mondo, lo Smithsonian American Art Museum e la National Portrait Gallery di Washington hanno realizzato tour virtuali in live-streaming delle loro gallerie. Six Flags Magic Mountain in California ha trasmesso in live-streaming alcune delle sue montagne russe. Anche gli Universal Studios, in Florida, hanno trasmesso in live-streaming il percorso di Harry Potter e il Viaggio Proibito. Milioni di persone si sono godute i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 nonostante i lockdown. Ormai dal lavoro alla scuola, all’intrattenimento, le esperienze ibride sono la nuova normalità.

Vero è che molti operatori del settore stanno ancora cercando di capire quale sia il modo migliore per “condividere la magia” attraverso i canali digitali e studiando come rendere redditizio il modello ibrido di fruizione dei contenuti, spesso rivedendo anche totalmente i processi di ripresa, produzione, distribuzione e riproduzione.

Tra le evoluzioni che hanno contribuito a semplificare questi processi rendendoli più veloci, flessibili ed efficienti, anche in termini economici, il Glass-to-Glass (G2G) possiede un grosso potenziale di applicazione in molteplici campi e settori, che spaziano dal broadcasting tradizionale, allo streaming di eventi live o web, dalle competizioni di eSports ai concerti musicali, fino all’e-learning e alla presentazione e condivisione di contenuti in contesti corporate.

Di cosa di tratta e quali sono i vantaggi del Glass-to-Glass

La produzione di contenuti “da vetro a vetro” prevede l’acquisizione di filmati tramite l’obiettivo di una telecamera e la distribuzione del video a un punto finale di visualizzazione, che può essere l’obiettivo di un proiettore, un display professionale o lo schermo di un dispositivo utilizzato dall’utente.

Tramite la tecnologia G2G le riprese sono girate e visualizzate in loco, negli studi, nelle sedi di eSports, nelle chiese, nelle sale da concerto e nelle arene sportive, o per creare attrazioni XR interattive e personalizzate. Sempre più spesso, inoltre, negli eventi di alto profilo si utilizzano telecamere, proiettori e schermi collegati in rete per creare ologrammi da trasmettere in tutto il mondo, rendendo l’intrattenimento futuristico, inclusivo e accessibile.

I casi d’uso delle soluzioni G2G, soprattutto nel campo delle esperienze ibride, sono illimitati e offrono alle aziende vantaggi diretti e indiretti in termini di miglioramento del ROI, della redditività, dell’efficienza, del marketing e del valore promozionale.

La capacità stessa del live-streaming di raggiungere pubblici globali a prescindere dalle modalità di fruizione, si traduce per le aziende in un aumento dei ricavi provenienti da molteplici fonti, oltre che nella garanzia di un maggiore coinvolgimento, tramite l’offerta di attrazioni interattive, personalizzate e divertenti che incoraggiano il repeat business. A ciò si aggiunge la capacità, delle esperienze digitali, di generare nuovi flussi di entrate attraverso modelli pay-per-view, abbonamenti, pubblicità, sponsorizzazioni, programmi di fidelizzazione e molto altro. Infine, il G2G abilita la promozione organica che sfrutta la messa in onda dell’esperienza, al fine di costruire database di clienti che migliorano l’efficacia della pubblicità diretta e del marketing.

Mentre la produzione di contenuti continua la sua accelerazione senza precedenti, i professionisti devono adattarsi a nuove modalità di produzione, in rapida evoluzione e accompagnate da riduzioni di budget. Il Glass-to-Glass aiuta a rispondere a queste esigenze, fornendo alle aziende la possibilità di concentrarsi al massimo sulla creatività, senza doversi preoccupare degli aspetti più tecnici e per questo è destinata a prendere sempre più piede nell’industria dell’entertainment.