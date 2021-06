Techlit compra SCM e accelera nella system integration

Attiva dal 2015 nell’ambito delle soluzioni innovative di collaborazione Audio&Video per il B2B a livello nazionale e internazionale, Techlit lo scorso 20 maggio ha avviato l’acquisizione di S.C.M, società con trent’anni di presenza sul mercato e specializzata nei sistemi di comunicazione digitale, puntando ad ampliare il proprio portfolio nella system integration.

L’acquisizione delle quote si è perfezionata attraverso il fondo di private equity H.I.G. Europe, che ha traghettato Techlit nel Gruppo Project.

Un’operazione tramite cui le due realtà imprenditoriali italiane danno vita a un vero e proprio hub di eccellenze nel segmento communication & collaboration solution e che consentirà alla nuova realtà di confermarsi leader del settore, puntando a diventare il primo system integrator in Italia per clienti di primario livello nei diversi settori.

Techlit e S.C.M. per una system integration dinamica e innovativa

Alla guida della nuova realtà aziendale, Luca Fabiano nel ruolo di Amministratore Delegato e Alberto Ghisleni, Amministratore del Gruppo Project; al loro fianco, i top manager di S.C.M. Tiziana Foiadelli e Carlo Radaelli, da oggi parte del Board di amministrazione nel ruolo di Amministratori Delegati.

Un assetto strategico fortemente voluto per dare continuità e valore aggiunto a best practice e punti di forza di entrambe le società, che da oggi si fondono con un obiettivo comune: la creazione di una nuova realtà in grado di unire la dinamicità, la creatività e l’innovazione tecnologica di Techlit con la reputazione, le competenze specialistiche e l’expertise ultraventennale di S.C.M.

Si apre così un nuovo capitolo improntato all’offerta di un elevato valore aggiunto messo a disposizione di clienti, prospect, partner e fornitori in tutti i settori produttivi, dei servizi e della pubblica amministrazione.

La solidità di Project informatica

Project Informatica, con 30 anni di esperienza nel mercato dei servizi ICT alle imprese, prosegue così il proprio percorso di consolidamento con un ulteriore round di investimenti volti al rafforzamento delle proprie competenze tecnologiche sul mercato. Con l’aumento delle proprie quote in Techlit – già dal 2020 portfolio company del Gruppo Project – si appresta alla conquista del mercato di riferimento con l’offerta di soluzioni ICT allo stato dell’arte e dell’elevato valore aggiunto per l’end user.