TechChill Milano 2023: al via le candidature per la competizione per startup

TechChill Milano 2023, l’evento internazionale dedicato all’ecosistema e all’imprenditorialità delle startup che si terrà dal 25 al 27 settembre presso l’Università Bocconi a Milano, si prepara ad ospitare, anche per questa seconda edizione, uno dei momenti più iconici e rappresentativi delle tre giornate: la Fifty Founders Battle.

Si tratta dell’opportunità per 50 startup provenienti da tutta Italia e dalle regioni dell’Europa meridionale e occidentale di presentare le proprie idee di business di fronte a una platea di oltre 1300 partecipanti, tra cui investitori internazionali, imprenditori e appassionati di tecnologia. Dopo una rigorosa selezione da parte di una giuria di investitori, le 50 startup avranno la possibilità di salire sul palco di Techchill Milano per convincere il pubblico della loro promessa e del loro potenziale.

Il periodo di candidatura per la Fifty Founders Battle è già aperto e rimarrà tale fino all’11 agosto 2023. Le startup interessate sono invitate a presentare la propria iscrizione per questa opportunità di far conoscere la loro storia innovativa e competere per i numerosi premi in palio.

Tra i principali si annoverano: 10.000 euro in denaro senza vincoli da parte di Federated Innovation @MIND – il Network di aziende che ha l’obiettivo di guidare e coordinare il processo di creazione dell’innovazione nell’ambito di MIND, il Distretto dell’Innovazione di Milano – per dare un ulteriore impulso alla propria startup; un potenziale investimento fino a 100.000 euro da parte di EDEN Ventures, società internazionale di venture capital, sostenuto da IAG, la principale rete italiana di business angel; un potenziale investimento fino a 250.000 mila euro da parte di Look AI Ventures, il primo fondo d’investimento della Repubblica Ceca che si concentra esclusivamente sulle startup di intelligenza artificiale in tutto il mondo e offre ai nuovi investitori l’opportunità di realizzare rendimenti elevati offerti dalle aziende di intelligenza artificiale; 30.000 euro di copertura mediatica da IMMEDIATE Accelerator, un programma di accelerazione unico nel suo genere per startup e scaleup nel settore dei media e dell’intrattenimento; un abbonamento di un anno a PoliHub e, infine, la tassa d’iscrizione al Programma Hero della Draper University.

Tre finalisti riceveranno la retta completa per il programma Hero Training, un’intensa esperienza di cinque settimane dedicata all’imprenditorialità nella rinomata Silicon Valley, in California. Questa opportunità offerta dalla Draper University è un trampolino di lancio per le startup che desiderano entrare nel mondo dell’innovazione.

“Nella scorsa edizione della Fifty Founders Battle abbiamo ricevuto ben 326 candidature da 26 Paesi diversi”, dichiara Annija Mezgaile, CEO di TechChill. “Il vincitore dell’anno scorso è stata TA-DAAN, una start-up specializzata nella realizzazione di accessori, vestiti e gioielli artigianali. Il team di TA-DAAN, composto da più di 15 persone con background diversi, ha dimostrato la propria passione per l’artigianato e ha ottenuto un notevole successo nella sua crescita. Non vediamo l’ora di conoscere e accogliere le migliori startup di quest’anno e testimoniare le loro innovative soluzioni durante la Fifty Founders Battle”.

“Essere scelti per la Fifty Founders Battle garantisce ai fondatori di startup numerose opportunità per incrementare la loro crescita. Ciò consente loro di costruire una rete preziosa con altri imprenditori, di ottenere visibilità tra gli investitori e i media e di ampliare i loro team attirando i migliori talenti. Personalmente, sono estremamente entusiasta di assistere di persona alle presentazioni delle startup. È un’ottima occasione per conoscere più a fondo i creatori e le tendenze attuali del mercato. Inoltre, le connessioni create a TechChill Milano giocano un ruolo cruciale nel rafforzare i legami tra i vari ecosistemi europei”, aggiunge Sasha Komarevych, Program Manager del programma di accelerazione di B4i – Bocconi for innovation.

La nuova edizione di TechChill Milano prevede un’agenda ricca di appuntamenti con argomenti che spazieranno dalla costruzione di una startup, all’ecosistema italiano e al supporto governativo, alle ultime innovazioni nel settore alimentare, della moda e dell’elettronica di consumo. Saranno affrontati anche temi come lo spazio, la robotica, l’automazione, la sostenibilità, l’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose.

Per presentare la propria candidatura alla Fifty Founders Battle è possibile visitare il sito dell’iniziativa. Per maggiori informazioni sull’evento e per acquistare i biglietti della seconda edizione, è possibile visitare il sito di Techchill Milano 2023.