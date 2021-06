Teamviewer e Sap, visione unificata sul digitale nell’industria

TeamViewer e Sap puntano a influire sulla trasformazione digitale nel mondo del lavoro e dei processi in ambito industriale con servizi migliori e basati sui risultati.

Un nuovo accordo prevede l’integrazione della soluzione Frontline di TeamViewer – la suite per il supporto remoto basata sulla realtà aumentata per i dipendenti cosiddetti deskless, ossia i lavoratori che non sono sempre vincolati da un computer, nelle soluzioni Sap per la gestione delle risorse e dei servizi.

I primi casi di applicazione congiunti frutto della partnership includeranno la risoluzione dei problemi a distanza basata sull’AR, rapida e precisa, per motivi di manutenzione e riparazione dei macchinari industriali e della produzione di componenti presso i clienti Sap.

TeamViewer Frontline e la soluzione di assistenza da remoto basata su realtà aumentata che è integrata nei dispositivi indossabili come gli smart glasses, permette agli esperti di assistenza di guidare in tempo reale i lavoratori attraverso una serie di processi senza necessità di spostamenti per essere in loco.

L’integrazione garantirà il controllo in quanto tutte le azioni saranno registrate automaticamente nel sistema software Sap. Questi primi casi d’uso saranno parte di tutte le attività di go-to-market a livello mondiale nell’ambito della partnership.

TeamViewer Frontline è già stato adottato e viene utilizzato da primarie aziende internazionali come Deutsche Post DHL, BMW o Coca-Cola Hellenic Bottling Company.