TeamSystem: servono misure che stimolino la diffusione del cloud e dell’AI

Dichiarazioni di Federico Leproux, CEO di TeamSystem, a margine del 52° Convegno Nazionale Giovani Imprenditori di Rapallo.

Siamo storicamente il Paese dell’eccellenza, della qualità, del design e dell’innovazione, caratteristiche che hanno permesso all’Italia di diventare la seconda potenza manifatturiera d’Europa. Merito degli imprenditori virtuosi che hanno reso il Made in Italy uno dei marchi più prestigiosi a livello globale. Oggi, per poter salvaguardare questo patrimonio economico e sociale, dobbiamo accelerare gli investimenti sul digitale come strumento irrinunciabile di qualsiasi strategia di sviluppo.

Le Istituzioni hanno un ruolo importante per supportare l’innovazione del sistema imprenditoriale italiano, come dimostrano iniziative quali gli incentivi cosiddetti Industria 4.0, che si sono dimostrati efficaci e con un impatto positivo sulla traiettoria di digitalizzazione e di competitività delle aziende. Ora riteniamo sia fondamentale far evolvere questo approccio dedicato principalmente ai beni strumentati e integrare le azioni regolatorie e di sostegno all’economia digitale con misure che siano di stimolo alla diffusione del Cloud, delle piattaforme software e dell’AI trasversalmente a tutti i settori industriali e dedicati a tutte le imprese delle filiere, di ogni dimensione, dal grande player alle PMI.

Digitalizzare la supply chain è senz’altro la base per la crescita futura delle imprese – sia in chiave di competitività, che di riduzione dell’impatto ambientale – ma deve essere affrontata con un approccio di sistema: finché anche solo un unico anello della catena non sarà digitalizzato, i benefici ottenuti saranno più limitati.

La digitalizzazione dell’industria impatta positivamente anche sull’ambiente e sulla trasformazione green. Secondo i dati di una ricerca che TeamSystem ha realizzato assieme al Politecnico di Milano, infatti, le imprese digitalmente più mature sono anche più virtuose rispetto ai temi ambientali. Una PMI che passa da un profilo di “immaturità digitale” a uno digitalmente più avanzato ha un guadagno di produttività del 14,8% e presenta un indice di sostenibilità superiore addirittura del 23,8%. A un incremento del 10% nel livello di digitalizzazione delle imprese, inoltre, è associato un incremento della produttività media del 2,5%. Innalzare il livello di produttività significa essere più sostenibili, con il digitale che dimostra di avere un impatto di sostenibilità sia diretto (si pensi alle soluzioni di IoT per la Smart Agricolture), che indiretto (con la trasformazione dei modelli di business, come nel caso dello smart working o della relazione digitale con i clienti).