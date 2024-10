TeamSystem rafforza l’offerta nel settore della ristorazione con l’integrazione di Deliverart

TeamSystem, tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, entra nel capitale sociale di Deliverart, innovativa piattaforma gestionale per il food delivery.

Deliverart, nata per semplificare la gestione multicanale di ordini e consegne su piattaforme come Just Eat, Glovo e Deliveroo, consente ai ristoratori di ottimizzare operazioni di delivery e asporto, integrando diversi sistemi digitali per migliorare l’efficienza e semplificare l’operatività in un ecosistema integrato che collega e consolida tutti gli ordini, li gestisce automaticamente e crea percorsi di consegna multipli per i rider.

Grazie al suo algoritmo adattivo, basato sull’Intelligenza Artificiale, Deliverart raccoglie, pianifica, spedisce e aiuta a gestire tutti gli ordini a domicilio che un ristorante riceve, dando loro la giusta priorità in base alla disponibilità della cucina e alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Questa operazione rafforza la presenza di TeamSystem nel settore dei gestionali per il segmento food&beverage, ampliando la gamma di servizi offerti ai clienti grazie all’innovativa tecnologia di Deliverart, per migliorare sempre più l’esperienza dei ristoratori, aumentando l’efficienza, l’organizzazione e la semplicità d’uso.

Enrico Causero, General Manager Cloud Microbusiness & Digital Finance Solutions di TeamSystem, ha commentato: “Con questa operazione TeamSystem punta a rafforzare il proprio posizionamento di punto di riferimento per la digitalizzazione della ristorazione e del food delivery, favorendo così l’innovazione nell’intero settore. Con Deliverart saremo infatti in grado di offrire ai nostri clienti strumenti sempre più avanzati per ottimizzare i loro processi, aumentandone così la competitività e dando loro l’opportunità di crescere nel mercato del digitale, mettendoli in grado di fronteggiare le sfide che pone”.

Eleonora Bove, Co-Founder & CEO di Deliverart, ha aggiunto: “Con l’ingresso di TeamSystem, un partner industriale solido e di grande esperienza, abbiamo trovato il volano perfetto per accelerare la crescita di Deliverart. La loro expertise ci permetterà di potenziare le nostre soluzioni e raggiungere nuovi traguardi nel settore del food-tech”.