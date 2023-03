TeamSystem acquisisce il 100% di Multidata per espandere il portfolio di soluzioni per il mercato tessile

TeamSystem annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 100% della società pratese Multidata S.r.l., attiva nel mercato di software per il settore tessile

Con sede a Prato, distretto storicamente presidiato da importanti aziende tessili, Multidata è l’azienda leader in Italia in questo segmento di mercato; può contare su un profondo know-how nella consulenza e nello sviluppo di software gestionali per PMI che producono filati, tessuti e accessori tessili destinati sia ai piccoli confezionisti, sia ai più importanti brand della moda.

Nata nel 1974, Multidata è una software house che vanta una lunga esperienza al servizio dei clienti B2B del settore tessile: con 55 dipendenti al suo interno, la società lavora ogni giorno al servizio di più di 100 gruppi tessili.

Con questa operazione TeamSystem rafforza la propria offerta per la trasformazione digitale del settore moda, integrando all’interno della piattaforma TeamSystem Fashion le soluzioni messe a punto da Multidata, per un supporto decisivo nelle fasi di creazione, produzione e vendita. In particolare – e a sostegno della value proposition del Gruppo –, il software Italfabrics permette di dare impulso alla competitività delle piccole e medie imprese tessili che lo adottano, consentendo una gestione data-driven, rapida, sicura ed in cloud di tutti i processi aziendali attraverso un unico “portale tessile”.

“Acquisire una realtà come Multidata permette a TeamSystem di guadagnare un know-how profondo e molto specializzato nel campo del tessile ‘primario’, mettendoci in grado di estendere ulteriormente il raggio della nostra offerta verticale per la digitalizzazione di specifici settori”, ha commentato Stefano Roversi, General Manager Enterprise Solutions di TeamSystem. “Poter offrire alla nostra base clienti di oltre 1.7 milioni un software di qualità, progettato e ideato proprio per le imprese del settore tessile, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra mission di favorire la competitività delle Piccole e Medie imprese, efficientandone i processi e semplificandone la gestione, in ogni punto della catena del valore”.

“Entrare a far parte di un gruppo come TeamSystem, di cui condividiamo appieno mission e valori, è per noi il raggiungimento di un importante traguardo, che aprirà a nuovi scenari ed orizzonti fin ora impensabili”, hanno aggiunto Franco Margiotta e Andrea Australi, Presidente e Amministratore Delegato di Multidata. “Questo passaggio rappresenta infatti per noi il fondamentale riconoscimento del valore delle nostre soluzioni e del nostro know-how, da oggi al servizio di una base clienti molto più ampia, per portare valore a più realtà possibili all’interno del mondo del tessile”. A seguito dell’operazione, i precedenti soci Franco Margiotta e Andrea Australi continueranno a far parte del management di Multidata, assicurando la continuità operativa della società.