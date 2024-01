TD Synnex firma un accordo europeo per la distribuzione di Palo Alto Networks

TD Synnex ha annunciato un accordo di distribuzione europeo con Palo Alto Networks, che consentirà ai partner di accedere e rivendere l’intera sua gamma di prodotti hardware e software per la sicurezza informatica, prodotti orientati a proteggere le informazioni digitali, supportati da capacità di intelligence sulle minacce leader del settore e rafforzati da automazione all’avanguardia.

Attraverso questo accordo, TD Synnex sfrutterà le proprie capacità di coinvolgimento digitale e distribuzione per supportare i partner di mercato commerciali esistenti e nuovi di Palo Alto Networks, aumentando la portata delle soluzioni del fornitore nella vasta comunità di rivenditori a valore aggiunto di piccole e medie dimensioni. I partner possono accedere alle soluzioni di Palo Alto Networks attraverso le piattaforme di commercio digitale di TD Synnex, beneficiando del supporto specializzato in vendite e consulenza da parte dei suoi esperti locali di sicurezza informatica.

Promuovere la crescita nel settore della sicurezza informatica continua ad essere una priorità per i partner di canale secondo il rapporto Directions of Technology recentemente pubblicato da TD Synnex, che si basa su una ricerca sulla percezione dei partner. Dal report emerge che i partner di canale identificano le soluzioni di sicurezza come il loro principale motore di entrate, sia ora che nel prossimo futuro, e che investire nelle competenze di sicurezza informatica nelle loro organizzazioni sia una priorità chiave. TD Synnex è strategicamente impegnata ad aiutare i partner ad affrontare il divario di competenze in materia di sicurezza informatica offrendo il supporto dei suoi esperti interni insieme a risorse accademiche, formazione e certificazioni come parte di programmi di abilitazione della sicurezza informatica e della TD Synnex Channel Academy.

Sam Paris, Vice President, Security and Networking Europe in TD Synnex, ha dichiarato: “Con Palo Alto Networks stiamo portando un’offerta affidabile e premium di prodotti e servizi di sicurezza di livello aziendale al canale delle PMI. Non vediamo l’ora di mettere in campo la profonda specializzazione in sicurezza del nostro personale, insieme alle nostre capacità di coinvolgimento e abilitazione basate sui dati, per aiutare i partner a migliorare le loro azioni, far crescere le loro attività e proteggere i clienti dalle minacce alla sicurezza informatica in continua evoluzione”.

Claudette Atkinson, Senior Director, Distribution EMEA & LATAM, presso Palo Alto Networks, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con TD Synnex. Segna un passo fondamentale nell’amplificare la nostra portata verso nuove PMI e partner commerciali. Con la loro solida piattaforma digitale e un approccio di marketing “sempre attivo”, TD Synnex ci aiuterà a sbloccare il potenziale di Palo Alto Networks in questo settore. Insieme, ci stiamo assicurando che più partner e clienti si impegnino con l’esperienza della nostra piattaforma, offrendo soluzioni di prossima generazione per affrontare la sicurezza di oggi, sfida per tutti i clienti.”

Alberto Valivano, Technologies Practices Director presso TD Synnex Italy ha dichiarato: “Siamo orgogliosi dell’accordo europeo che consentirà ai nostri Partner di accedere e rivendere l’intero portafoglio di Palo Alto Networks. L’accordo metterà a disposizione dei nostri Rivenditori soluzioni di sicurezza informatica leader di mercato che utilizzano l’intelligenza artificiale, il machine learning e l’automazione per proteggere sia ambienti cloud che ibridi con relative applicazioni. TD Synnex avrà l’obiettivo primario di ampliare il mercato italiano erogando percorsi di formazione, supportando i Partner nell’acquisizione delle certificazioni, fornendo supporto commerciale e tecnico, e mettendo a disposizione servizi per completare l’offerta dei nostri Rivenditori. Infine, facendo leva sull’ampio portafoglio di Vendor distribuiti, TD Synnex sarà in grado di portare sul mercato soluzioni che rispondano appieno alle esigenze dei Clienti”.

I prodotti Palo Alto Networks sono disponibili per i partner TD Synnex in tutta l’area europea del distributore. Per saperne di più, visita la pagina web dedicata a Palo Alto Networks di TD Synnex.