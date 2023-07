Synology DS423, nuova soluzione per l’archiviazione centralizzata dei dati

Synology ha lanciato la DiskStation DS423 a 4 vani, la new entry nella Value Series, studiata come soluzione di archiviazione universale per utenti domestici e piccole aziende.

“La DS423 è una soluzione compatta per l’archiviazione dei dati: ha tutto quello che un utente può desiderare“, ha affermato Michael Wang, Product Manager presso Synology Inc. “Dal backup dei dati alla gestione di file e altri contenuti multimediali fino alle funzionalità per configurare un sistema di sorveglianza che protegga le risorse materiali, la DS423 ha una molteplicità di funzioni utili, pronte all’uso“.

Con il supporto per 72 TB di archiviazione raw, la DS423 vanta un formato e una capacità perfetti per i dipendenti che lavorano da remoto o le piccole imprese che vogliono consolidare i dati su una piattaforma centralizzata e avere accesso alle applicazioni essenziali di Synology per la gestione dei dati.

Gestita dal potente sistema operativo DiskStation Manager (DSM) di Synology, la DS423 integra soluzioni intuitive per organizzare e proteggere i dati, promuovere la collaborazione tra operatori che lavorano in sedi diverse e proteggere le sedi con la videosorveglianza. DSM usa l’avanzato file system Btrfs per consentire la riparazione automatica dei file (la protezione dal danneggiamento dei dati) e creare delle istantanee di un punto del tempo per permettere agli utenti di annullare eventuali modifiche indesiderate o malevole.

Con Synology Drive, gli utenti della DS423 possono gestire, condividere, sincronizzare e usare i dati tramite pc, Mac e dispositivi mobili, ovunque si trovino. Le aziende con dipendenti in smart working o attività in più aree geografiche, possono usare Drive ShareSync per sincronizzare i dati tra i dispositivi Synology sparsi in diverse sedi, in modo da coordinare il lavoro dei team.

Gli utenti che vogliono ridurre la larghezza di banda locale e l’uso dell’archiviazione, possono affidarsi al cloud. Con Synology Hybrid Share gli utenti possono archiviare i dati nei data center Synology C2, memorizzando i file usati più spesso nella cache locale su uno o più sistemi Synology NAS. I vantaggi vanno dalla ridotta impronta dell’archiviazione locale, alla sincronizzazione affidabile su più sedi, fino all’accesso locale rapido, alle velocità della LAN.

Synology Surveillance Station è un potente sistema di gestione dei video (VMS) oggi usato in più di 500.000 sedi nel mondo con un sistema di videocamere di sorveglianza. Integra il supporto per ONVIF e la compatibilità testata con oltre 8.300 videocamere IP, per offrire agli utenti la libertà di scegliere i dispositivi più adatti alle loro esigenze e conformi alle normative locali.

Grazie a un’interfaccia moderna, gli utenti della DS423 possono facilmente configurare e gestire fino a 30 videocamere. Le funzionalità integrate aiutano a crittografare, eseguire il backup e archiviare le registrazioni, nonché a registrare i fotogrammi simultaneamente sul cloud, usando il componente C2 Surveillance opzionale. Surveillance Station è una soluzione altamente scalabile e adatta per installazioni di ogni grandezza, a partire dalle piccole imprese con poche videocamere per arrivare a installazioni con migliaia di dispositivi sparsi su centinaia di sedi.

La DS423 è ora disponibile presso i rivenditori Synology.