Synology DiskStation DS223j, per gestire e condividere in modo semplice i file

Synology ha annunciato il lancio della DiskStation DS223j a due vani, il suo ultimo sistema nella J Series di fascia base, pensato per le esigenze dei piccoli uffici e dei piccoli team.

Con l’intuitivo DiskStation Manager (DSM) di Synology, la DS223j ha una serie di opzioni e applicazioni per la gestione e l’archiviazione quotidiana dei dati, incluso condivisione e sincronizzazione dei file, backup e videosorveglianza.

“La DS223j è un NAS eccellente per piccoli ambienti, ad esempio i piccoli uffici, o anche per ambienti medi”, ha affermato Michael Wang, Product Manager presso Synology Inc. “Con la DS223j, i clienti acquistano un hardware a basso consumo, con tutti gli strumenti di gestione e protezione dei dati necessari per gestire i file con efficienza“.

Creare un cloud privato

La DS223j supporta fino a 36 TB di archiviazione raw: è una soluzione efficiente, ideale per i piccoli team che possono così consolidare i loro dati su una singola piattaforma che facilita l’accesso e protegge la sicurezza. È basata sul sistema operativo DSM, che include una molteplicità di applicazioni di backup, condivisione dei file e sincronizzazione, utilizzabili per potenziare la collaborazione e il lavoro da remoto.

I file possono essere gestiti in sicurezza, sempre e ovunque, mediante l’accesso tra dispositivi; in più, con l’app Synology Photos inclusa, gli utenti possono eseguire il backup, condividere e organizzare le foto utilizzando strumenti di gestione intelligenti. Rispetto alle unità precedenti, la DS223j è in grado di gestire attività più complesse e un maggior numero di utenti contemporanei. Ne è prova l’indicizzazione dei file più veloce del 180% in Synology Drive e l’indicizzazione delle immagini più veloce del 200% in Synology Photos, afferma l’azienda.

Con il lancio del nuovo DSM 7.2, previsto a primavera inoltrata, la DS223j sarà il primo Synology NAS J-series a supportare il file system Btrfs. Saranno, così, disponibili la riparazione automatica per mitigare il danneggiamento dei dati e anche la funzionalità Snapshot Replication di Synology. Creando frequenti istantanee di un punto nel tempo, gli utenti possono annullare eventuali modifiche accidentali e indesiderate apportate ai file.

Sincronizzazione costante dei file

Con Synology Drive gli utenti possono facilmente condividere e sincronizzare i file su pc, Mac e dispositivi mobili ovunque nel mondo, aiutando i team che lavorano con fusi orari diversi e facendo in modo che il loro lavoro sia fluido e produttivo.

La DS223j può anche integrarsi con fornitori di servizi cloud, come Google Drive, Dropbox e Microsoft OneDrive, permettendo agli utenti di salvare i file in/da unità cloud di terze parti senza mai compromettere la piena titolarità dei dati.

Scelto da 500.000 sedi in tutto il mondo, Synology Surveillance Station aiuta a proteggere i propri spazi. Con il supporto per oltre 8.300 videocamere IP testate, i sofisticati strumenti di Surveillance Station permettono di monitorare con efficienza i feed video, rilevare gli eventi che minacciano la sicurezza e analizzare le immagini.

La DS223j può essere usata per monitorare fino a 12 videocamere IP, e con C2 Surveillance gli utenti possono facilmente crittografare, archiviare ed eseguire il backup dei fotogrammi di sorveglianza sul cloud, se necessario.

La DS223j è ora disponibile presso rivenditori e partner Synology.