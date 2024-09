Swisscom-Vodafone, dalla Commissione Europea arriva il via libera all’acquisizione

Dopo l’annuncio dell’acquisizione di Vodafone Italia il 15 marzo 2024, il 19 agosto 2024 Swisscom ha notificato la transazione alla Commissione UE, Direzione Generale della Concorrenza, ai sensi del Regolamento sulle sovvenzioni estere. Il 23 settembre 2024, la Commissione UE ha confermato che il periodo di attesa è scaduto, autorizzando così la transazione senza condizioni.

Nel complesso, il completamento della transazione con Vodafone Italia è in dirittura d’arrivo. Swisscom ha assicurato il finanziamento per il prezzo di acquisto di 8 miliardi di euro nel maggio 2024 e ha ricevuto l’approvazione incondizionata sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Italia (normativa Golden Power) sia dalla Commissione svizzera per la concorrenza.

L’operazione è ancora soggetta ad altre approvazioni normative, tra cui quella dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest’ultima ha annunciato l’11 settembre 2024 di aver avviato un’indagine approfondita (Fase II) per valutare l’acquisizione in base alle norme italiane sul controllo delle concentrazioni.

In linea con l’annuncio del 15 marzo 2024, Swisscom prevede che la transazione sarà completata nel primo trimestre del 2025.