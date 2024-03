Swisscom compra Vodafone per 8 miliardi di euro: adesso è ufficiale

Swisscom ha stipulato accordi vincolanti con Vodafone per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro, con l’obiettivo di fonderla con Fastweb.

“Swisscom opera con successo in Italia dall’acquisizione di Fastweb nel 2007. In questo periodo, abbiamo costruito un solido track record di investimenti e di crescita redditizia in Italia. La logica industriale di questa fusione è molto forte. Fastweb e Vodafone Italia si integrano perfettamente per creare un elevato valore aggiunto per tutti gli stakeholder. Di conseguenza, i clienti privati e commerciali beneficeranno dell’offerta più completa. Inoltre, Swisscom si rafforzerà nel suo complesso, permettendoci di continuare a fare investimenti significativi nel mercato svizzero e italiano.” Così inizia la nota ufficiale di Swisscom che annuncia l’accordo definitivo per l’acquisizione di Vodafone Italia

“Oggi annuncio la terza e ultima fase della riorganizzazione delle nostre attività europee. In futuro, le nostre attività opereranno in mercati telco in crescita, dove deteniamo posizioni forti, consentendoci di ottenere una crescita prevedibile e più forte in Europa. A ciò si aggiungerà la nostra accelerazione nel B2B, mentre continuiamo a conquistare quote in un mercato dei servizi digitali in espansione.

La vendita di Vodafone Italia a Swisscom crea un valore significativo per Vodafone e assicura che l’azienda mantenga la sua posizione di leader in Italia, costruita grazie all’impegno dei nostri colleghi nel servire i clienti per molti anni.

Le nostre transazioni in Italia e in Spagna produrranno 12 miliardi di euro di proventi iniziali in contanti e intendiamo restituire 4 miliardi di euro agli azionisti tramite buyback, nell’ambito della nostra più ampia revisione dell’allocazione del capitale”, ha dichiarato Margherita Della Valle, CEO del Gruppo Vodafone

La nuova strategia globale del Gruppo Vodafone

Con la vendita di Vodafone Italia e Vodafone Spagna, insieme alla fusione di Vodafone UK e Three UK, Vodafone concentrerà ora le sue attività in Europa sui mercati in crescita, dove deteniamo posizioni forti con una buona scala locale. Tutti i mercati delle telecomunicazioni all’interno della nuova area geografica sono cresciuti negli ultimi 3 anni e ora accelereremo le nostre performance dove possiamo creare valore. Nel breve termine, il nuovo assetto, con la vendita di Vodafone Spagna e Vodafone Italia, comporterà anche un aumento del ROCE del Gruppo Vodafone di oltre 1 punto percentuale.

Il cambiamento dell’impronta geografica non sarà l’unico cambiamento per Vodafone. La società punta senza mezzi termini a crescere nel B2B.

“La domanda di servizi digitali è forte e noi siamo particolarmente ben posizionati per supportare le PMI e i clienti del settore pubblico, come loro partner strategico nella transizione verso il Cloud e l’AI generativa.

La crescita dei nostri ricavi da servizi B2B ha già raggiunto il 5% nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2014 e stiamo guadagnando quote rispetto a tutti i nostri principali concorrenti. Intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra gamma di piattaforme e capacità attraverso investimenti dedicati e nuove partnership (ad esempio con Microsoft). A partire dal 1° aprile 2024, la nostra nuova società IoT si concentrerà sull’estensione della nostra attuale posizione di leadership globale, entrando in nuovi mercati e creando un’offerta di platform-as-a-service per supportare altre telecomunicazioni.”

In Africa, Vodafone continuerà a promuovere la crescita con rendimenti interessanti attraverso la connettività mobile, la connettività fissa e i servizi finanziari. “Nella telefonia mobile siamo leader di mercato in tutta la nostra area”. Per quanto riguarda la telefonia fissa, Vodafone ha la possibilità di raggiungere una fetta più ampia della popolazione. La piattaforma FinTech di Vodafone sta già servendo più di 75 milioni di clienti con una crescita a due cifre.

“In tutto il Gruppo, continueremo a promuovere l’eccellenza operativa attraverso le nostre priorità: clienti, semplicità e crescita. La rifocalizzazione delle nostre risorse per migliorare l’esperienza dei nostri clienti sta già producendo miglioramenti nella soddisfazione dei clienti e aumentandone la fedeltà. Continueremo inoltre a semplificare le nostre operazioni e ad attuare i nostri programmi sui costi per migliorare la produttività.”

Per servire meglio i mercati e i partner di telecomunicazioni (come Swisscom in Italia e Zegona in Spagna), a partire dal 1° aprile 2024, la maggior parte delle operazioni centrali di Vodafone inizierà a passare a un modello completamente commerciale. Il completamento di questo programma è previsto per l’anno fiscale 2025 e consentirà di rispondere in modo flessibile ed efficiente ai cambiamenti della domanda. “Stiamo aprendo le nostre piattaforme e i nostri servizi a terzi, offrendo loro l’opportunità di accedere alle nostre operazioni condivise come gli acquisti, il roaming, l’IoT e altre piattaforme aziendali.”

“A partire dal 1° aprile 2024, cambieremo anche la nostra organizzazione per realizzare meglio le nostre priorità strategiche all’interno della nuova struttura. Ci organizzeremo in cinque divisioni aziendali: Germania, Mercati europei, Africa, Vodafone Business e Vodafone Investments”, conclude la nota emessa da Vodafone.