Swiss AI Platform: l’intelligenza artificiale Made in Switzerland di Swisscom

Con la Swiss AI Platform, Swisscom crea una potente infrastruttura per lo sviluppo di applicazioni AI affidabili: la piattaforma, dal design modulare, offre uno storage di dati garantito in Svizzera.

A partire dall’autunno 2024, darà ai clienti un accesso flessibile ai supercomputer NVIDIA, ai servizi di AI generativa, a un AI Work Hub per lo sviluppo di soluzioni di AI e a una libreria di modelli. L’obiettivo è quello di essere uno sportello unico per le soluzioni di IA, in grado di fornire tutto, dalla consulenza al funzionamento.

All’inizio dell’anno, Swisscom aveva annunciato la collaborazione con NVIDIA per sviluppare i propri supercomputer AI in Svizzera. Grazie alla partnership con NVIDIA, Swisscom intende fornire applicazioni AI self-service standardizzate e collaborare con i clienti per sviluppare applicazioni AI personalizzate. La nuova Swiss AI Platform – annuncia ora Swisscom – rappresenta il passo successivo in questo processo: una soluzione sicura gestita in Svizzera e costruita su un’infrastruttura all’avanguardia.

La Swiss AI Platform offre servizi di infrastruttura, piattaforma e applicazione AI. Il design modulare offre ai clienti la flessibilità di selezionare e combinare i componenti in base alle loro esigenze. GPU Rental offre l’accesso al primo sistema NVIDIA SuperPOD della Svizzera, che consente l’elaborazione di grandi volumi di dati, ad esempio per il training, il fine tuning e il funzionamento dei modelli. GenAI Studio offre ai clienti un facile accesso ai servizi di IA generativa tramite interfacce API, con le quali possono creare le proprie soluzioni di IA con il contenuto richiesto in linea con i requisiti specifici dell’azienda.

L’AI Work Hub è progettato per i data scientist che analizzano ed elaborano grandi volumi di dati e sviluppano e addestrano modelli. Supporta lo sviluppo collaborativo di applicazioni AI specifiche per i clienti. Il catalogo dei modelli di Swisscom mette a disposizione dei clienti una libreria curata di modelli open-source. In una fase successiva – annuncia l’azienda – saranno resi disponibili anche i modelli concessi in licenza o quelli sviluppati da Swisscom in collaborazione con terzi.

In futuro, i clienti potranno rivolgersi a Swisscom per tutti i servizi di IA, dalla consulenza allo sviluppo di applicazioni, all’implementazione e alla gestione sicura, beneficiando della massima flessibilità in tutte le componenti. Potranno scegliere tra la Swiss AI Platform, l’infrastruttura gestita da fornitori di cloud pubblici globali e soluzioni AI integrate in applicazioni software standard.

L’infrastruttura NVIDIA arricchisce quindi i prodotti esistenti di Swisscom con infrastrutture e applicazioni che offrono la massima “Swissness”. È particolarmente adatta – afferma l’azienda – ai casi d’uso che coinvolgono dati sensibili che devono essere archiviati ed elaborati in Svizzera.