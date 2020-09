Supernap Italia ottiene la certificazione ANSI/TIA-942 Rated 4 Design

Supernap Italia ha annunciato di aver ottenuto la certificazione ANSI/TIA-942 Rated 4 Design anche per la seconda Data Hall del primo modulo del Data center, diventando il primo data center operativo in Italia a farlo. Presto otterrà anche quello di Rated 4 Facility, a conferma degli elevati standard offerti dalla tecnologia brevettata Switch utilizzata sui data center Supernap Italia.

La seconda Data Hall rende completo il primo modulo del Datacenter, aumentando lo spazio dedicato ai clienti per ospitare altri 1.000 armadi rack con potenza fino a 40 kW ciascuno. Già venduto per oltre il 60% la seconda Data Hall è oggi operativa per ospitare infrastrutture sia di nuovi clienti (cloud provider, system integrator o enterprise) sia di clienti esistenti presenti nella prima Data Hall che hanno deciso di espandersi.

La certificazione Rated 4 ottenuta da Supernap Italia è erogata da EPI. EPI è il primo e attualmente l’unico Conformity Assessment Body (CAB) accreditato dalla Telecommunications Industry Association, un’organizzazione accreditata presso l’American National Standards Institute che sviluppa standard di settore per una vasta gamma di tecnologie di comunicazione. Tra questi è la ANSI/TIA-942, lo standard di progettazione dei data center più completo e seguito al mondo. ANSI/TIA-942 stabilisce le norme non solo per i sistemi elettrici e meccanici, ma comprende anche quelli in materia di architettura delle reti e telecomunicazioni, la progettazione elettrica, la ridondanza dei sistemi, la gestione dei rischi, il controllo ambientale, il risparmio energetico, site location, l’architettura, la sicurezza antincendio, la sicurezza fisica e molto altro.

Lo standard offre piena trasparenza, consentendo al pubblico di accedere e rivedere i requisiti di progettazione e i criteri di audit. È anche l’unico standard dei data center con uno schema ufficiale di accreditamento per garantire la qualità dell’audit e dei certificati.