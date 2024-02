Superlist: dai creatori di Wunderlist, un nuovo approccio al task management

Superlist è uscito ufficialmente dalla fase beta: è stata rilasciata la versione 1.0 del nuovo task manager.

Nelle intenzioni del team, Superlist è stato progettato per offrire un approccio moderno all’organizzazione del lavoro, unificando senza attriti le attività personali e professionali in modo da poter gestire tutto in un unico posto.

È inoltre pensato per integrarsi con gli altri strumenti che gli utenti già usano per mantenere la propria vita sincronizzata. E fornisce potenti funzioni di intelligenza artificiale che rendono la gestione dei to-do, delle attività da svolgere, molto più veloce e semplice, offrendo un aiuto a organizzarsi meglio nel mondo frenetico di oggi, al fine di avere più tempo per concentrarsi su ciò che conta davvero.

Il rilascio di Superlist 1.0, sottolinea il team, è solo l’inizio: sono già in cantiere molte nuove funzioni interessanti, ma con questa prima release pubblica il nuovo task manager è pronto a farsi conoscere a tutti gli utenti.

Si tratta di una nuova soluzione, ma il team include delle “vecchie conoscenze”: Superlist può essere infatti considerato in qualche modo l’erede di Wunderlist, storico e apprezzato task manager che era stato acquisito – con tutto il team – da Microsoft nel 2015.

A seguito dell’acquisizione, Microsoft e il team di Wunderlist avevano iniziato a lavorare alla transizione alla nuova versione di Microsoft To Do. Più tardi era arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Microsoft che Wunderlist sarebbe stato definitivamente “spento”. Questo, con grande disappunto dei vecchi utenti di Wunderlist, che nei suoi ani di attività aveva conquistato l’apprezzamento di molte persone.

Per gli utenti “orfani” dell’app, nel frattempo si era però accesa una nuova speranza, quando il fondatore di Wunderlist, Christian Reber, aveva annunciato sull’allora Twitter un nuovo progetto, con una nuova impresa e una nuova app: per l’appunto, Superlist, di cui ora è arrivato il rilascio della versione 1.0.

Superlist è quindi un task manager progettato per semplificare la gestione delle attività sia dell’ambito professionale che di quello personale. Gestisce liste di to-do, note, integrazioni con altre app e viene proposto come soluzione adatta sia ai singoli utenti che ai team.

Il sign-up è gratuito e attualmente il pricing prevede anche un piano gratuito sia per utenti singoli che per team, con una versione Pro per entrambi a pagamento.

Oltre alla web app, di Superlist sono disponibili anche le app per Mac, iOS e Android.