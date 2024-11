Supercomputing e intelligenza artificiale: il ruolo di NVIDIA nel futuro dell’innovazione

Il 18 novembre 2024, durante l’apertura della conferenza SC24 ad Atlanta, Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, ha presentato una visione ambiziosa per il futuro del calcolo ad alte prestazioni (HPC) e dell’intelligenza artificiale (IA). Huang ha sottolineato come le supercomputing siano strumenti fondamentali per guidare scoperte scientifiche e ampliare le frontiere della conoscenza. A 25 anni dalla creazione della prima GPU, NVIDIA continua a reinventare il computing, alimentando una nuova rivoluzione industriale.

Il percorso di innovazione di NVIDIA: dalla prima GPU a CUDA

Il viaggio di NVIDIA nell’accelerated computing ha avuto inizio nel 2006 con l’introduzione di CUDA e della prima GPU dedicata al calcolo scientifico. Da allora, l’azienda ha raggiunto tappe fondamentali, come il supercomputer Tsubame del Tokyo Institute of Technology nel 2008, il Titan dell’Oak Ridge National Laboratory nel 2012 e il DGX-1 consegnato a OpenAI nel 2016. Huang ha dichiarato che, grazie a CUDA, NVIDIA ha ridotto il costo del computing di un milione di volte, trasformandosi in uno strumento indispensabile per scienziati e innovatori di ogni settore.

Nuovi strumenti per il supercomputing: le innovazioni presentate a SC4

Durante SC24, NVIDIA ha presentato una serie di strumenti progettati per rivoluzionare settori chiave come la biopharma e le scienze climatiche. Tra le principali novità spicca cuPyNumeric, una libreria GPU-accelerated che implementa NumPy per potenziare applicazioni in data science, machine learning e calcolo numerico. Con oltre 400 librerie CUDA-X, tra cui cuDNN per il deep learning e cuQuantum per le simulazioni di circuiti quantistici, NVIDIA continua a guidare l’innovazione nel calcolo ad alte prestazioni.

Digital twins in tempo reale: Omniverse Blueprint

Un altro annuncio significativo riguarda l’Omniverse Blueprint, un workflow di riferimento per la creazione di digital twins interattivi. Questo strumento, costruito su librerie di accelerazione NVIDIA e framework physics-AI, accelera le simulazioni fino a 1.200 volte, migliorando l’interattività in tempo reale. Industrie come l’aerospaziale, l’automotive e l’energia stanno già adottando questa tecnologia per ottimizzare i processi, ridurre i costi e velocizzare il time-to-market.

Simulazioni quantistiche più rapide grazie a CUDA-Q

NVIDIA ha anche stretto una partnership con Google per migliorare le simulazioni dinamiche dei processori quantistici con CUDA-Q. Questa innovazione riduce drasticamente i tempi di calcolo, passando da settimane a pochi minuti, e permette agli sviluppatori di esplorare design di qubit più scalabili. L’impatto di questa tecnologia è destinato a rivoluzionare la ricerca nei campi della fisica e dell’informatica quantistica.

Rivoluzione nella scoperta di farmaci: arriva BioNeMo Framework

Nel campo della biopharma, NVIDIA ha introdotto il BioNeMo Framework, rilasciato in open-source per accelerare la scoperta di farmaci guidata dall’IA. Questo strumento consente un addestramento 2 volte più rapido rispetto ad altri software, facilitando lo sviluppo di terapie salvavita. Inoltre, NVIDIA ha lanciato DiffDock 2.0, un avanzato strumento per prevedere come i farmaci si legano alle proteine target. Alimentato dalla libreria cuEquivariance, DiffDock 2.0 è 6 volte più veloce rispetto alla versione precedente, offrendo ai ricercatori una precisione senza precedenti.

Il futuro del supercomputing: NVIDIA al centro dell’innovazione

Gli annunci fatti durante SC24 sottolineano l’impegno di NVIDIA nel guidare l’innovazione attraverso l’IA e il supercomputing. Gli strumenti presentati non solo accelerano la scoperta scientifica, ma trasformano anche settori chiave dell’economia globale. Jensen Huang ha concluso affermando che l’IA rivoluzionerà ogni mercato mondiale, accelerando scoperte scientifiche e industriali.

