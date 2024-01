SumUp annuncia molte novità per agevolare i pagamenti digitali delle Pmi

SumUp presenta le ultime novità di prodotto a supporto delle piccole e medie imprese in occasione della nuova serie di eventi “SumUp Beacon”

SumUp prosegue nel proprio impegno a supporto delle piccole e medie imprese annunciando l’ampliamento del suo ecosistema con nuovi prodotti e funzionalità. Sin dalla sua nascita nel 2012, SumUp ha introdotto nel mondo dei pagamenti digitali soluzioni innovative pensate per le PMI, con l’obiettivo di aiutarle a raggiungere il successo desiderato con strumenti dedicati alle loro esigenze.

SumUp è un partner fondamentale per gli esercenti di tutto il mondo: dall’accettazione dei pagamenti, all’ottimizzazione dell’attività commerciale con gestionali di cassa cloud, fino alla gestione del denaro e del flusso di cassa e all’aumento delle vendite e della fidelizzazione dei clienti. Sono molteplici le soluzioni dell’ecosistema SumUp create su misura per aiutare gli imprenditori ad affrontare sfide reali: è questo, da sempre, il filo conduttore dell’attività di SumUp.

“Poiché il costo della vita e l’inflazione continuano a rappresentare una sfida per le imprese a livello globale, ci impegniamo a supportare i nostri clienti offrendo un ecosistema integrato di soluzioni interconnesse che, tutte insieme, risultano funzionali alle necessità di ogni business”, afferma Anna Kuriakose, Chief Product Officer di SumUp. “Siamo orgogliosi di focalizzare la nostra attenzione sui servizi offerti ai commercianti, che la serie di eventi SumUp Beacon ha lo scopo di riunire per celebrarne i successi, oltre a presentare i nostri ultimi prodotti e funzionalità. Questo è possibile solo grazie allo stretto rapporto che abbiamo con i nostri esercenti in tutto il mondo, essendo loro il cuore del nostro business”.

Con l’obiettivo di “Fare luce sul futuro delle piccole e medie imprese”, SumUp Beacon vuole riunire i titolari di attività affinché siano l’un l’altro di ispirazione per raggiungere successi sempre maggiori: mettendo a disposizione la competenza di esperti del settore e i migliori tool appartenenti al suo ecosistema di soluzioni, SumUp offre agli esercenti tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere.

La nuova serie di eventi SumUp Beacon presenterà le ultime novità di SumUp, tra cui i prodotti chiave:

Conto Aziendale – Ora include le carte virtuali

Con il Conto Aziendale SumUp gratuito, i commercianti possono facilmente tenere sotto controllo le proprie finanze, sempre e ovunque. Il Conto Aziendale, inoltre, offre ora agli utenti la possibilità di aggiungere all’istante una carta Mastercard virtuale al portafoglio e gestirla senza problemi all’interno dell’App SumUp.

Fatture – Nuovo design e migliori funzionalità

I ritardi nei pagamenti sono uno dei principali inconvenienti per le PMI. SumUp Fatture consente agli utenti di creare rapidamente fatture e preventivi conformi per ottenere pagamenti tempestivi. Con questa ultima versione, SumUp Fatture è più veloce e offre un flusso di lavoro ancora più efficiente per risparmiare tempo nelle attività routinarie.

Negozio Online – Migliore gestione degli ordini, codici sconto e metodi di spedizione avanzati

Il Negozio Online di SumUp consente ai commercianti di creare rapidamente un e-commerce gratuito e di iniziare a vendere online in pochi minuti. Fra le nuove funzionalità implementate c’è il miglioramento nella gestione degli ordini, che consente agli utenti di elaborare e rivedere gli ordini in modo efficiente in pochi secondi. Il sistema offre ora più opzioni per l’ordinamento e la ricerca e fornisce un’analisi dettagliata degli ordini, semplificando ulteriormente le operazioni commerciali quotidiane.

I Codici sconto, invece, permettono ai commercianti di incrementare le vendite stagionali con offerte interessanti attraverso la creazione di appositi codici sconto.

I metodi di spedizione, infine, sono stati resi più efficaci. Per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, è ora possibile offrire una ampia gamma di opzioni di spedizione. Questa novità consente di risparmiare tempo e costi, adattando i metodi di spedizione alle necessità dei singoli e garantendo un servizio più personalizzato ed efficiente.

SumUp Cassa Pro – Migliore gestione delle rimanenze di magazzino

SumUp Cassa Pro è stato ulteriormente sviluppato per migliorare la gestione delle merci in magazzino, offrendo una soluzione completa per semplificare gli ordini, i pagamenti e la reportistica. La nuova funzione consente agli utenti di visualizzare comodamente il proprio inventario direttamente sulla schermata di checkout, riducendo al minimo il rischio di overselling, un problema frequente riscontrato dalle piccole e medie imprese.