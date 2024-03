Subaru e Dell promuovono lo sviluppo dell’AI per la guida assistita

Subaru Corporation collabora con Dell Technologies per migliorare la sicurezza dei conducenti nella guida assistita attraverso la potente combinazione di intelligenza artificiale e storage ad alte prestazioni. La collaborazione, sottolinea Dell, è indicativa del profondo impatto dell’intelligenza artificiale sulla trasformazione di uno dei mezzi di trasporto più comuni – l’auto – con l’obiettivo di renderlo più sicuro per conducenti, passeggeri e pedoni.

“Grazie all’innovazione basata sui dati, Subaru aiuterà gli automobilisti a prendere decisioni migliori sulla strada, riducendo il rischio di incidenti. A Dell Technologies, grazie alla sua infrastruttura di sviluppo dell’intelligenza artificiale, viene affidato il compito di abilitare questo avanzamento”, ha affermato Arthur Lewis, president dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “Dell PowerScale, piattaforma dati pronta per l’intelligenza artificiale, consente ad aziende come Subaru di integrare, analizzare e utilizzare i dati fornendo insight di grande valore per il business e che trasformano settori industriali come l’automotive”.

Subaru è in grado di archiviare, gestire e utilizzare una grande quantità di dati per lo sviluppo della sua tecnologia di nuova generazione – EyeSight Driver Assist Technology – attraverso i sistemi di storage Dell PowerScale collegati in rete. Presente su oltre 5,5 milioni di veicoli dotati di EyeSight, la tecnologia EyeSight Driver Assist monitora il movimento del traffico, ottimizza il controllo della velocità e avvisa i conducenti in caso di spostamenti dell’auto fuori dalla propria corsia. PowerScale soddisfa la crescente domanda IT di modellazione e convalida dell’intelligenza artificiale, permettendo di ampliare capacità e prestazioni ovunque risiedano i dati.

Subaru Lab, il centro di sviluppo di intelligenza artificiale fondato nel 2020, può archiviare circa 1.000 volte più file sui sistemi Dell PowerScale rispetto alle piattaforme precedentemente utilizzate. Subaru ora può migliorare l’analisi delle immagini di AI accedendo facilmente ai file archiviati sui sistemi PowerScale distribuiti presso i data center di Subaru Lab e degli uffici di Tokyo, attività che in precedenza non era possibile effettuare. La capacità di scalare e utilizzare i dati in modo flessibile in tutte le sedi ha ampliato le possibilità di sviluppo del business.

“Come brand che ha costruito la propria reputazione sulla fiducia, siamo impegnati a sviluppare l’intelligenza artificiale per aumentare l’affidabilità dei nostri veicoli“, ha affermato Takashi Kanai, deputy chief di SUBARU Lab e manager del dipartimento di sviluppo ADAS, PGM (Advanced Integrated System), Divisione Ingegneria. “Sebbene i requisiti per i sistemi e lo storage siano in continua evoluzione, siamo certi che Dell PowerScale sia la scelta giusta come infrastruttura sottostante per la tecnologia EyeSight Driver Assist, consentendoci di avanzare nelle nostre iniziative di intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza”.

EyeSight – mette in evidenza l’azienda – è il primo sistema al mondo a utilizzare esclusivamente la tecnologia delle telecamere stereo per fornire funzionalità di assistenza alla guida come la frenata pre-collisione, che rileva non solo le auto ma anche i pedoni e i motocicli sul percorso del veicolo, nonché il controllo adattivo della velocità.

Uno studio condotto da Subaru, basato sui dati dell’Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis (ITARDA), ha dimostrato che il tasso di incidenti dei veicoli dotati di EyeSight in Giappone è pari allo 0,06%.

Dell PowerScale – il sistema di storage scale-out a file flessibile, sicuro ed efficiente che aiuta i clienti ad accelerare i carichi di lavoro moderni come analytics e intelligenza artificiale – consente a Subaru Lab di suddividere in modo flessibile i dati in opzioni di storage a basso costo in ambienti cloud pubblici, privati o ibridi. Subaru Lab può anche cercare e recuperare rapidamente i dati ovunque risiedano per guidare l’analisi delle immagini fisse tramite l’intelligenza artificiale.