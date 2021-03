Storyblok, il CMS headless per sviluppatori e marketer

Storyblok è un Content Management System (CMS) headless che fornisce agli sviluppatori tutta la flessibilità di cui hanno bisogno per costruire siti web affidabili e veloci, e al contempo offre ai creatori di contenuti che non hanno competenze specifiche del codice la possibilità di modificare i contenuti indipendentemente dagli sviluppatori.

Inoltre, grazie all’approccio headless il contenuto può essere usato non solo per un sito web, ma può essere visualizzato anche su app iOS e Android, così come su qualsiasi altra piattaforma di scelta: IoT, smartwatch, visori di realtà aumentata e virtuale e altro, mediante Application Programming Interface (API).

A sviluppare Storyblok è l’omonima startup austriaca fondata nel 2016. Fin dalla nascita della società, il concept di fondo è stato quello di creare un CMS headless che separasse la logica dei template dal contenuto, combinando un editor visuale con un approccio alla gestione dei contenuti basato su API.

A evidenziare i vantaggi di un CMS headless è la stessa Storyblok. Un CMS tradizionale è basato su un’architettura monolitica, cioè il front-end e il back-end sono gestiti e legati insieme. Gli utenti possono creare e modificare i loro contenuti che vengono salvati sul back-end e il CMS si occupa poi di mostrare tali contenuti sul layer di visualizzazione del front-end.

A lungo termine, questo approccio può diventare complicato per i marketer che hanno bisogno di flessibilità nell’offrire un’esperienza comoda e personalizzabile ai clienti, con la pubblicazione di contenuti rapida e omnicanale, prestazioni generali della pagina elevate e un adeguato livello di sicurezza.

Ogni marca e ciascun marketer desidera essere il più possibile omnichannel (e onnipresente), portando contenuti nuovi e personalizzati e una customer experience sempre “fresca” per ottenere l’engagement di una gamma sempre più ampia di pubblico, dispositivi e canali.

Con la crescente necessità di creare esperienze omnichannel uniche attraverso vari touchpoint e spazi, l’approccio headless si presta a sistemi di gestione dei contenuti (CMS, per l’appunto) che possono aiutare le marche e i marketer a raggiungere questi obiettivi.

Per i team di marketing, un CMS headless offre l’opportunità di rilasciare campagne, messaggi, contenuti e asset mantenendo alte prestazioni nel creare esperienze omnichannel personalizzate per i clienti, senza dover dipendere dai team di sviluppo e It.

Rispetto a un CMS monolitico, un CMS headless è più attrezzato per un mondo sempre più omnicanale, ritiene Storyblok, che basandosi su questo approccio offre una combinazione di un editor visuale e di componenti altamente personalizzabili (blocchi di contenuto) per i marketer, al di sopra una moderna architettura headless che garantisce agli sviluppatori la flessibilità di poter costruire piattaforme digitali veloci e affidabili.

Storyblok è in fase di crescita: la piattaforma è dedicata alle imprese di tutti i settori e attualmente alimenta più di 60.000 progetti in 130 Paesi, con il segmento di clienti enterprise cresciuto di 6 volte solo nel 2020.

Di recente Storyblok ha anche annunciato di aver raccolto 8,5 milioni di dollari di nuovi finanziamenti che verranno utilizzati per investire ulteriormente nel prodotto.