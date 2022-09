Stor.ai e F5 per la cybersecurity dei rivenditori di generi alimentari

Stor.ai, la soluzione di ecommerce end-to-end per i rivenditori di generi alimentari, ha annunciato oggi la collaborazione con F5, azienda specializzata nel settore della sicurezza e della distribuzione delle applicazioni multi-cloud, per dotare i rivenditori di funzionalità avanzate di Web Application Firewall (WAF) per proteggere le piattaforme di ecommerce di generi alimentari e aggiungere un firewall sicuro a livello di applicazione.

Grazie a una combinazione di machine learning, rilevamento intelligente delle minacce e profonda esperienza nelle applicazioni, i rivenditori di generi alimentari che utilizzano la piattaforma di stor.ai possono ora implementare in modo rapido meccanismi di protezione avanzati per salvaguardare le loro soluzioni di ecommerce da attacchi potenzialmente dannosi e senza interruzione di servizio.

Le piattaforme di ecommerce di generi alimentari – sottolineano le due società – sono diventate un bersaglio critico per gli aggressori, poiché i dati che raccolgono contengono in genere grandi quantità di informazioni di identificazione personale (PII), ritenute preziose dagli aggressori in cerca di opportunità per sfruttare le vulnerabilità esistenti.

Tuttavia, molti retailer storicamente non hanno i mezzi per implementare capacità avanzate di cybersecurity a causa dei costi eccessivi, delle competenze tecnologiche insufficienti o dei lunghi processi di onboarding. Tradizionalmente, inoltre, i rivenditori non dispongono di una soluzione end-to-end che consenta loro di integrare la difesa informatica nelle piattaforme di ecommerce esistenti.

La collaborazione di stor.ai con F5 colma questa lacuna e consente ai rivenditori di combinare capacità di ecommerce e di cybersecurity. I vantaggi includono un’integrazione built-in, tempi di implementazione ridotti, costi più bassi e aggiornamenti continui del codice e dell’infrastruttura, in modo da non interrompere la capacità dei rivenditori di gestire il proprio business.

Sfruttando le funzionalità di F5 Distributed Cloud WAF, stor.ai sarà ora in grado di fornire ai supermercati che utilizzano la sua soluzione digitale la possibilità di proteggere la loro soluzione di ecommerce dagli attacchi; questo, prima che i malintenzionati possano entrare nella loro infrastruttura. Queste funzionalità WAF, inoltre, assicurano che il traffico legittimo non venga compromesso, riconfigurando automaticamente le richieste in tempo reale senza alcun intervento umano.

Il WAF monitora ogni richiesta che l’applicazione riceve e la corrispondente risposta dell’applicazione, unitamente a tutti i modi in cui gli utenti interagiscono con l’applicazione. Questo approccio aiuta a identificare qualsiasi attività sospetta e dannosa, scoraggiando gli hacker e riducendo al minimo il rischio di furti di dati e/o di altri tipi di danno.

“L’accelerazione della trasformazione digitale durante la pandemia e la proliferazione dell’ecommerce di generi alimentari hanno aumentato l’entità e la portata delle minacce che le aziende del settore devono affrontare.

Siamo entusiasti di collaborare con F5 per offrire un servizio di cybersecurity-as-a-service di prim’ordine, in quanto ci impegniamo ad aiutare i rivenditori a stabilire parametri efficaci e sicuri per mantenere i sistemi protetti in ogni momento. Con il Distributed Cloud WAF di F5, i retailer possono mantenere in sicurezza la loro presenza online, ridurre la minaccia di furti, proteggere i loro profitti e offrire una maggiore sicurezza ai partner più preziosi, i loro clienti“, ha dichiarato Gilad Globen, CTO di stor.ai.

“La cybersecurity è in costante evoluzione e siamo orgogliosi di innovare con aziende come stor.ai per mantenere l’attenzione sull’esperienza del cliente, piuttosto che sulle potenziali minacce e sulla complessità della sicurezza.

Le funzionalità WAF sono uno strumento potente per aiutare a mitigare l’esposizione alle vulnerabilità e con un numero crescente di cyberattacchi sofisticati che colpiscono una gamma sempre più ampia di verticali, le aziende devono dotare i clienti di protezioni applicative come mezzo necessario per crescere e salvaguardare il proprio business”, ha dichiarato Ankur Singla, SVP, Security & Distributed Cloud Product Group di F5.

Stor.ai è stata creata per supportare le esigenze di trasformazione digitale dei supermercati, combinando il coinvolgimento digitale dei clienti attraverso tutti i punti di contatto in un’unica piattaforma. In precedenza, gli acquisti online di generi alimentari si erano sviluppati separatamente dalle esigenze in negozio, dando luogo a un’esperienza d’acquisto frammentata caratterizzata da punti di contatto digitali disparati.

Dall’ecommerce personalizzato all’ottimizzazione del picking, stor.ai supporta i rivenditori che cercano di far evolvere l’esperienza del cliente, mantenendo il controllo dei dati, del brand e della fedeltà dei clienti nella nuova era digitale.

La partnership con stor.ai è sostenuta dal distributore di F5, Zebra Technologies, con il supporto del Platinum Partner di F5, Oasis Communication Technologies.

Adi Arviv, Channel Business Manager di Zebra Technologies, ha dichiarato: “Il progetto consente a stor.ai di fornire ai propri clienti un servizio end-to-end, con una cybersecurity avanzata, che può essere gestito con velocità e semplicità.

La capacità di fornire servizi di sicurezza on-demand, in una varietà di ambienti e infrastrutture, conferisce a stor.ai un enorme valore aggiunto, oltre alla possibilità di offrire ulteriori servizi F5 in futuro. Tutto questo è sostenuto dai servizi di assistenza forniti da Oasis Communication Technologies. Insieme, stiamo creando valore di business e una piattaforma per ulteriori innovazioni“.

