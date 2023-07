Stable Doodle trasforma gli schizzi in immagini professionali, con l’AI

Stability AI – società specializzata nella tecnologia di intelligenza artificiale generativa open source – ha lanciato Stable Doodle, uno strumento sketch-to-image che converte un semplice disegno in un’immagine rifinita, offrendo possibilità di imaging pressoché illimitate a una serie di professionisti e appassionati.

Progettato per fare in modo che dare vita a un disegno sia più semplice che mai, questo nuovo strumento di Clipdrop by Stability AI è – secondo la società sviluppatrice – in grado di migliorare notevolmente una serie di settori, dall’istruzione al design creativo, alla moda e alle arti. Stable Doodle può essere provato gratuitamente sul sito web di Clipdrop by Stability AI insieme all’ultimo modello Stable Diffusion SDXL 0.9.

Stable Doodle è rivolto sia ai professionisti che ai principianti, indipendentemente dalla loro familiarità con gli strumenti di intelligenza artificiale, sottolinea l’azienda. Con Stable Doodle, chiunque abbia conoscenze di base di disegno e un accesso online può generare immagini originali di alta qualità in pochi secondi.

Questo approccio user-friendly è pensato per consentire a designer, illustratori e altri professionisti di liberare tempo prezioso e massimizzare l’efficienza. Le idee disegnate come schizzi possono essere immediatamente trasformate in lavori per creare progetti per i clienti, materiale per le presentazioni e i siti web, o anche per creare loghi.

Stable Doodle combina la tecnologia avanzata di generazione di immagini di Stability AI Stable Diffusion XL con il potente T2I-Adapter, una soluzione di controllo delle condizioni sviluppata da Tencent ARC che consente un controllo preciso sulla generazione di immagini AI.

Aggiungendo parametri addestrabili ai modelli di grandi dimensioni esistenti, T2I-Adapter consente di includere condizioni di input aggiuntive, come schizzi, mappe di segmentazione o pose chiave. Questo framework – spiega Stability AI – supporta contemporaneamente più modelli per la guida degli input, offrendo un maggiore controllo sul processo di generazione.

Per il caso d’uso di Stable Doodle, il T2I-Adapter fornisce una guida supplementare al modello text-to-image pre-addestrato (SDXL) per consentirgli di comprendere i contorni degli schizzi e di generare immagini in base alle richieste combinate con i contorni definiti dal modello.

La rete T2I-Adapter è composta da circa 77M parametri. Offre una guida aggiuntiva ai modelli text-to-image pre-addestrati (SDXL), mantenendo inalterati i modelli text-to-image di grandi dimensioni originali.

Stable Doodle è disponibile sul sito web e sull’app (iOS e Android) Clipdrop by Stability AI. Gli utenti possono iniziare a sperimentare lo strumento senza dover effettuare il login, entro determinati limiti giornalieri. L’interfaccia è stata progettata per essere intuitiva: gli utenti creano uno schizzo di base con il mouse, scelgono uno stile artistico e fanno clic su “genera”. E questo è tutto.

Stable Doodle consente anche la personalizzazione artistica, fornendo 14 stili tra cui scegliere tramite Stable Diffusion XL. Gli stili vanno dal realistico (fotografia) al cinematografico, fino al creativo (arte fantasy e origami).

Sebbene Stable Doodle dimostri capacità impressionanti, afferma Stability AI, l’azienda sottolinea anche che è importante riconoscere i suoi limiti intrinseci. Stable Doodle utilizza algoritmi per analizzare il contorno di un’immagine e generare un risultato visivamente piacevole e coerente. Il risultato finale dipende dal disegno iniziale e dalla descrizione fornita dall’utente e la precisione dello strumento può variare a seconda della complessità della scena.

Inoltre, avvisa Stability AI: gli utenti devono fare attenzione quando si affidano esclusivamente a Stable Doodle per applicazioni critiche. E, come per tutti gli strumenti Clipdrop, gli utenti di Stable Doodle devono rispettare le Condizioni generali di Clipdrop.