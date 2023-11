Stability AI svela Stable Video Diffusion, il modello AI per generare video

Stability AI ha presentato Stable Video Diffusion, il primo modello foundation dell’azienda per l’AI generativa video, basato sul noto modello per la generazione di immagini Stable Diffusion.

Ora disponibile in research preview – quindi non ancora adatto per l’uso commerciale da parte degli utenti finali –, questo modello di AI generativa per il video all’avanguardia dal punto di vista di Stability AI rappresenta un passo significativo nel percorso dell’azienda verso la creazione di modelli per tutti, di ogni tipo.

Con questa release di ricerca, Stability AI ha reso disponibile il codice di Stable Video Diffusion sul suo repository GitHub e i pesi necessari per eseguire il modello in locale sono disponibili sulla pagina Hugging Face dell’azienda. Ulteriori dettagli sulle capacità tecniche del modello sono disponibili nel paper di ricerca.

Questo modello video – sottolinea Stability AI – può essere facilmente adattato a vari task, tra cui la sintesi multi-view da una singola immagine con messa a punto su set di dati multi-view. L’azienda sta progettando una serie di modelli che si basano su questa base e la estendono, in modo simile all’ecosistema che si è creato intorno a Stable Diffusion.

Inoltre, è ora possibile iscriversi alla lista d’attesa per accedere a una nuova esperienza web di prossima pubblicazione con un’interfaccia Text-To-Video. Questo strumento illustra le applicazioni pratiche di Stable Video Diffusion in numerosi settori, tra cui advertising, education, entertainment e altro.

Stable Video Diffusion – spiega Stability AI – viene rilasciato sotto forma di due modelli image-to-video, in grado di generare 14 e 25 fotogrammi con un frame rate personalizzabile tra 3 e 30 frame al secondo. Al momento del rilascio nella loro forma foundational, attraverso una valutazione esterna, il team di Stability AI afferma di aver riscontrato che questi modelli superano i principali modelli “chiusi” negli studi sulle preferenze degli utenti.

Sebbene Stability AI aggiorni volentieri i suoi modelli con gli ultimi progressi e lavori per incorporare i feedback degli utenti, nondimeno l’azienda ha voluto sottolineare che questo modello non è destinato ad applicazioni reali o commerciali in questa fase.

Le indicazioni e i feedback da parte degli utenti sulla sicurezza e sulla qualità sono importanti proprio per perfezionare il modello in vista di un suo eventuale rilascio, ha dichiarato Stability AI.