Splunk Cloud disponibile da oggi nella Regione AWS Europe di Milano

“C’è una domanda significativa di Splunk Cloud da parte di clienti esistenti e potenziali in Italia. La disponibilità (a partire dal 28 giugno 2024) di Splunk Cloud nella regione AWS Europe di Milano offrirà ai clienti un livello migliorato di scelta su come distribuire Splunk Cloud poiché offrirà la piattaforma Splunk Enterprise completa disponibile come SaaS pronta per l’azienda”, dichiara Gian Marco Pizzuti, AVP Italy Country Manager di Splunk.

“Questa disponibilità aiuterà i team di sicurezza, IT e DevOps a mantenere le organizzazioni nella regione attive e funzionanti in modo sicuro. Sfruttando la potenza dell’automazione e degli insight basati sull’intelligenza artificiale, Splunk Cloud su AWS Italia consentirà alle organizzazioni di migliorare l’efficienza operativa e l’agilità.

Con la visibilità in tempo reale della propria infrastruttura IT e delle applicazioni, le aziende possono identificare e affrontare in modo proattivo potenziali problemi prima che degenerino, riducendo al minimo i tempi di inattività e ottimizzando le prestazioni”, aggiunge Pizzuti.

Europa, Italia, mercati in crescita

Nel corso del recente Splunk .conf 2024, svoltosi a Las Vegas, abbiamo incontrato Petra Jenner, Senior Vice President e General Manager per Europa, Medio Oriente e Africa di Splunk, secondo la quale anche se il Regno Unito è sempre stato un mercato tecnologicamente più avanti rispetto al resto del Continente, anche il resto d’Europa, dai paesi nordici, al centro Europa, all’Italia sono mercati forti per Splunk, coperti da un ecosistema di partner in grado di supportare i clienti con competenze tecniche proprie in ogni mercato.