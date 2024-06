.conf24: Splunk introduce miglioramenti avanzati dell’intelligenza artificiale per l’osservabilità, la sicurezza e l’intelligence dei servizi IT

Nel corso del keynote di apertura di .conf24 a Las Vegas Splunk ha presentato una raccolta di tool basati su intelligenza artificiale nel suo portafoglio di prodotti per consentire alle organizzazioni di accelerare le attività di routine e migliorare la loro capacità di ottenere rapidamente informazioni dai dati. Gli assistenti generativi basati sull’intelligenza artificiale di Splunk possono aiutare ogni utente a diventare un esperto di sicurezza e osservabilità.

Splunk ha ampliato le sue capacità di intelligenza artificiale con nuovi assistenti di intelligenza artificiale generativa in Observability Cloud e Security, fornendo ai clienti una migliore visibilità IT e funzionalità avanzate di mitigazione proattiva delle minacce.

Inoltre, l’azienda ha reso disponibile al pubblico il suo Splunk AI Assistant per SPL, che aiuta i clienti a ricavare informazioni da Splunk utilizzando il linguaggio naturale; sono state anche introdotte nuove funzionalità di intelligenza artificiale per l’IT Service Intelligence (ITSI), tra cui Configuration Assistant, volto a semplificare i processi di configurazione e ottimizzare l’efficienza operativa, insieme al rilevamento delle derive per i KPI e alle soglie adattive a livello di entità per un rilevamento più accurato.

“L’intelligenza artificiale è la pietra angolare della strategia di Splunk per migliorare le nostre soluzioni di sicurezza e osservabilità leader del settore”, ha dichiarato Hao Yang, VP, Head of AI di Splunk. “I nostri assistenti AI sono progettati per aiutare gli utenti a svolgere il proprio lavoro in modo più semplice e veloce. Attualmente stiamo aggiungendo strumenti di intelligenza artificiale generativa al nostro portafoglio di prodotti per accelerare i flussi di lavoro di rilevamento, indagine e risposta. Guardando al futuro, puntiamo a perfezionare ulteriormente l’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale avanzate e a continuare a fornire risultati IT più affidabili e sicuri per i nostri clienti“.

Accelerare le indagini e migliorare l’efficacia con i nuovi assistenti AI in Observability Cloud e Security

L’assistente AI in Observability Cloud introduce una funzionalità generativa basata sull’intelligenza artificiale progettata per semplificare il rilevamento, l’esplorazione e l’indagine per i team di ingegneri, con un’interfaccia in linguaggio naturale. Analizzando metriche, tracce e log, l’AI Assistant aiuta gli sviluppatori di software e gli ingegneri dell’affidabilità del sito (SRE) a estrarre rapidamente informazioni utili, accelerando le attività quotidiane, l’analisi delle root causes e la risoluzione dei problemi. In questo modo si eliminano le barriere e si riducono le competenze necessarie per risolvere i problemi, rendendo più accessibili i percorsi di risoluzione dei problemi e di esplorazione dei dati e aumentando l’efficienza operativa.

Splunk ha anche presentato l’AI Assistant in Security. Progettato per accelerare le indagini e i workflow quotidiani degli analisti della sicurezza sfruttando le funzionalità di intelligenza artificiale generativa, questo assistente semplifica il processo investigativo con la guida degli analisti e riepiloga i dati degli incidenti. L’offerta di linee guida per il flusso di lavoro di sicurezza assistita dall’intelligenza artificiale e la generazione di Splunk Search Processing Language (SPL) specifico per la sicurezza accelera le indagini e i tempi di risposta, consentendo agli analisti di rafforzare le difese contro le minacce in evoluzione con processi semplificati e maggiore efficienza.

Splunk AI Assistant per SPL accelera la comprensione dei dati

Splunk AI Assistant for SPL aiuta i clienti a interagire con la piattaforma di analisi dei dati di Splunk utilizzando il linguaggio naturale, colmando il divario tra l’intuizione umana e l’analisi guidata dalle macchine. Questo strumento innovativo consente agli analisti di eseguire analisi complesse utilizzando il linguaggio naturale, comprendere le query SPL (Splunk Processing Language) esistenti con spiegazioni dettagliate e cercare nella documentazione del prodotto per rispondere alle domande sulle procedure.

Traducendo tra il linguaggio naturale e le query SPL, Splunk AI Assistant migliora la produttività degli analisti e l’efficacia del processo decisionale. Consente inoltre alle organizzazioni di ottimizzare l’analisi dei dati e la risposta agli incidenti, posizionandole per prosperare nel mondo odierno basato sui dati.

In questa versione, Splunk AI Assistant for SPL supporta quattro lingue: inglese, francese, tedesco e giapponese, con il supporto di altre lingue nelle versioni future.

“Stiamo integrando le funzionalità di intelligenza artificiale (assistenti) nelle nostre soluzioni”, ha dichiarato Bongsu Cho, VP della divisione AI & Big Data di LG Electronics. “Oggi più che mai, è un vantaggio competitivo ottenere in modo rapido ed efficiente informazioni critiche dai dati, migliorando significativamente l’efficienza operativa e la mitigazione proattiva delle minacce, garantendo una solida resilienza digitale. Un approccio strategico basato sull’intelligenza artificiale in tutte le soluzioni guida l’innovazione e rafforza la continuità aziendale in un panorama digitale sempre più complesso”.

Intelligenza artificiale avanzata nell’IT Service Intelligence (ITSI)

Recentemente annunciato al Cisco Live, Splunk ha introdotto un Configuration Assistant nella sua soluzione IT Service Intelligence (ITSI), che sfrutta funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e machine learning per gestire e ottimizzare le configurazioni, facendo emergere in modo proattivo informazioni dettagliate sullo stato degli oggetti di conoscenza ITSI, come KPI, servizi ed entità. Fornisce una console centralizzata che aiuta gli amministratori IT a mantenere avvisi accurati fornendo informazioni dettagliate sui modelli di soglia obsoleti e ottimizzandoli con una correzione guidata, offrendo loro una visione più accurata dell’integrità dell’IT e riducendo gli avvisi di falsi positivi.

Splunk presenta anche due nuove funzionalità nell’ambito di ITSI: Drift Detection for KPIs e Adaptive Thresholds a livello di entità. Il rilevamento delle deviazioni per i KPI aiuta gli utenti a individuare tempestivamente potenziali problemi mostrando i KPI che presentano cambiamenti graduali o deviazioni improvvise dai modelli normali. Inoltre, le soglie adattive a livello di entità di Splunk consentono agli utenti di creare linee di base dinamiche a livello di entità e di generare avvisi in caso di comportamento anomalo. Entrambe le funzionalità sono disponibili in anteprima pubblica.

Disponibilità dei prodotti