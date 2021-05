Spid a utilizzo professionale con InfoCert

InfoCert (Tinexta Group) ha annunciato la disponibilità di Spid Uso Professionale, il cosiddetto Spid di tipo 3, identità digitale per chi deve utilizzare l’account Spid prevalentemente per scopi lavorativi.

Spid Uso Professionale è accettato da tutti i portali della Pubblica Amministrazione e dai siti privati che già consentono l’accesso con Spid Persona Fisica – ossia lo Spiy di tipo 1 rilasciato ai cittadini per l’utilizzo personale, evitando così ai titolari di dover impiegare il proprio account privato per scopi professionali.

Come ottenere Spid a Uso Professionale

È richiedibile di persona presso gli InfoCert Point e i partner convenzionati, oppure da remoto e completamente online nelle modalità già previste da InfoCert per il rilascio di InfoCertID, lo SpidD Persona Fisica per uso privato e cioè tramite il video riconoscimento web con l’assistenza di InfoCert, oppure in completa autonomia per chi già possiede una Firma Digitale o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Mediante nuova app MyInfoCert si possono gestire, contemporaneamente e da un unico punto, i propri account Spid.

Infocert mette a disposizione una serie di risorse informative per ottenere Spid Persona Fisica, Spid Uso Professionale e per conoscere le promozioni attive.

Per Pasquale Chiaro, Head of Product Marketing di InfoCert “la possibilità di disporre di un account professionale semplificherà l’operatività di imprese e professionisti in molteplici contesti lavorativi accelerando la diffusione di uno strumento capace di generare valore per l’intero sistema Paese. Finalmente le organizzazioni non saranno costrette a richiedere ai dipendenti l’uso di uno strumento privato come lo Spid personale e di avere la garanzia di usabilità su tutti i portali”.