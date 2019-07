I servizi di trascrizione servono alle aziende, ai professionisti e agli utenti privati per convertire file vocali, o il parlato dei video, in documenti testuali.

Tale trascrizione può essere realizzata mediante l’ausilio dell’intelligenza artificiale o attraverso il lavoro umano.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a significativi miglioramenti nel riconoscimento vocale da parte dell’intelligenza artificiale, ma questa non sembra ancora in grado di competere con la precisione e l’accuratezza offerte da un professionista umano esperto in trascrizione, soprattutto quando questa include diverse voci, accenti e altre sfumature in cui è necessario un livello più profondo di interpretazione. Dall’altro lato, l’intelligenza artificiale offre comunque un'alternativa più economica e più veloce.

Si potrebbe dunque dire che i servizi di trascrizione basati sull’intelligenza artificiale e quelli umani hanno scopi diversi, che dipendono dalle esigenze del cliente: hanno entrambi la loro validità ed è consigliabile sperimentare entrambi e valutare in base a ciò di cui si ha bisogno.

Lo staff di Blue Oceans Pr, che annovera tra i suoi clienti GoTranscript, una delle maggiori agenzie online di trascrizione e traduzione human-generated, ha steso una lista dei migliori servizi di trascrizione umani e basati sull'intelligenza artificiale del 2019.

Servizi di trascrizione basati sul lavoro umano

I servizi “human-driven” offrono un tasso più elevato di accuratezza, dovuto alla capacità dell'orecchio umano di comprendere e interpretare accenti e parlati diversi, al di fuori di un vocabolario pre-programmato. La loro maggiore attenzione alla qualità spesso attira clienti dei settori accademico, medico o giuridico, così come dalle industrie finanziarie, dei media e dei film. I servizi di trascrizione umani spesso vanno di pari passo con i servizi di traduzione, dove spesso è richiesta anche l’attività di interpretazione. Nello scegliere il miglior fornitore, si consiglia di verificare l'accuratezza, i costi, il supporto linguistico e la disponibilità di app.

GoTranscript

GoTranscript ha un tasso di precisione del 99% e offre servizi di traduzione in quasi 50 lingue. Le sue funzionalità di user experience offrono agli utenti l'opportunità di modificare le trascrizioni tramite una dashboard sul sito web del servizio o sull'app mobile. Il servizio può anche restituire una trascrizione in appena sei ore. GoTranscript è specializzato in sottotitoli e servizi di nicchia, tra cui trascrizioni per assicuratori, religiose, di ricerche di mercato nonché mediche e finanziarie. I prezzi partono da 0,64 euro al minuto e il servizio ha una valutazione a quattro stelle su TrustPilot.

Disponibile su desktop, Android e iOS.

Scribie

Scribie è un servizio popolare grazie al suo tasso di alta precisione del 99%. Tuttavia, il servizio può diventare costoso, dato che possono venire addebitati costi aggiuntivi a seconda delle caratteristiche e della qualità delle registrazioni. Il tempo di consegna di una trascrizione è in genere di cinque giorni, ma può essere accelerato a un costo aggiuntivo. Scribie offre anche una versione basata su intelligenza artificiale, gratuita, che ha un tasso di precisione leggermente inferiore, circa 95%.

Disponibile su desktop.

iScribed

iScribed è uno dei servizi di trascrizione umani più competitivi, a un costo di 0,89 dollari al minuto. Offre opzioni per sottotitoli e traduzioni, ed è specializzato nella trascrizione medica, legale e generale. Offre anche servizi di scrittura di contenuti. Il tempo di consegna è in genere di circa 48 ore.

Disponibile su desktop.

Rev

Rev è uno dei servizi di trascrizione umana più competitivi sul mercato, con costi che partono da 1 dollaro al minuto. Offre anche servizi di traduzione e sottotitoli. Le trascrizioni di solito vengono consegnate entro un minimo di 12 ore, ma il tempo può essere ridotto a 4 con un costo aggiuntivo. Per i clienti che desiderano sfruttare l'opzione digitale per risparmiare tempo, è disponibile anche una versione di Rev basata sull’intelligenza artificiale.

Disponibile su desktop, Android e iOS.

Servizi di trascrizione basati su intelligenza artificiale

I servizi potenziati dall’intelligenza artificiale si rivolgono agli utenti focalizzati su tempi di consegna rapidi e costi inferiori, piuttosto che sull'accuratezza, anche se gli errori possono spesso essere corretti se individuati tramite una serie di strumenti di modifica incorporati di questi servizi. I clienti dovrebbero valutare strumenti di modifica, accuratezza e costi, nella scelta di un fornitore di questo tipo.

Temi

Grazie ai bassi costi, di 0,10 dollari al minuto, e ai tempi di consegna rapidi, di appena cinque minuti, Temi è popolare tra gli utenti con budget e scadenze stretti. Ha anche sovraperformato servizi simili, come Trint e Otter, in termini di efficacia con il rumore di sottofondo e con un audio pieno di termini gergali. Tutti gli errori all'interno della trascrizione sono stati inoltre risolvibili grazie all'editor della trascrizione del software, facile da usare.

Disponibile su desktop, Android e iOS.

Trint

Trint offre un software voice-to-text che può comprendere e trascrivere un numero di accenti inglesi nonché 27 lingue a livello globale. Tuttavia, è meno preciso e più costoso di servizi come Temi, a causa del suo prezzo di 15 dollari all'ora. La sua versione desktop consente anche la modifica di utenti multipli.

Disponibile su desktop e iOS.

Transcribe - Speech to Text

Transcribe - Speech to Text è un'app iOS per la trascrizione, progettata esclusivamente per iPhone e iPad. L'app può essere utilizzata come registratore vocale gratuitamente, ma è necessario un pagamento per sbloccare le funzionalità di trascrizione audio e video. I file audio e video trascritti possono anche essere esportati e aperti su qualsiasi app compatibile all'interno dell'ecosistema iOS di Apple. Il costo è su base mensile, invece che al minuto o all'ora: 10 dollari al mese per tre ore di trascrizione oppure 29,99 al mese per 10 ore.

Disponibile su iOS.

Otter

Otter è diventato popolare grazie al suo prezzo competitivo e all'app facile da usare, la cui user experience non differisce tra i dispositivi desktop e quelli iOS e Android. La versione gratuita di Otter offre agli utenti 600 minuti di trascrizione al mese: se serve più tempo, è disponibile un piano premium con 6.000 minuti. Gli utenti della versione gratuita hanno anche accesso completo alla versione desktop e all'app. Le trascrizioni possono essere modificate tramite l'app o il sito web, in caso di inesattezze o errori.

Disponibile su desktop, Android e iOS.