Spazio Lenovo, il concept store aprirà a Milano a settembre

Ufficiale: annunciato lo scorso novembre, il primo concept store di Lenovo in Europa, che si chiama Spazio Lenovo, aprirà al pubblico a Milano a settembre.

Oltre al negozio store con postazioni dedicate alla tecnologia smart, Spazio Lenovo avrà aree per eventi, workshop, briefing e incontri di business, spazi dedicati ai partner di Lenovo, lounge e cafè, uno spazio di coworking.

Spazio Lenovo è infatti concepito come un ecosistema culturale dedicato all’innovazione digitale, un ambiente che combina la dimensione esperienziale con la possibilità di conoscere le nuove tendenze della tecnologia.

Spazio Lenovo sarà un luogo dove vivere in prima persona l’esperienza della tecnologia in un contesto che consentirà alle persone di informarsi sui nuovi trend, di scambiare idee, di imparare attraverso una piattaforma di formazione e partecipare ad eventi e talk.

L’apertura di Spazio Lenovo, si legge in una nota della società, intende marcare un importante momento di ripartenza per il Paese dopo l’emergenza della pandemia da Covid-19, portando valore alla città di Milano favorendo l’apertura di un dialogo con pubblici nazionali e internazionali, istituzionali e imprenditoriali, per affermare il ruolo della tecnologia e del mondo digitale nel dare forma a una nuova normalità che prevede nuovi modi di interagire, di lavorare e di concepire i nostri rapporti con l’ambiente.

Luca Rossi, Senior VP di Lenovo Group si augura che “Spazio Lenovo diventi un punto di incontro dove le persone possono scoprire l’immenso potenziale della tecnologia nel sostenere lo smart living, smart working e lo smart learning”.

Per questo motivo il concept store Lenovo sarà la sede di un’offerta di eventi e attività culturali molto ampia, oltre che di una piattaforma formativa legata a diverse applicazioni della tecnologia che si rivolge a diversi pubblici, dalle famiglie agli studenti, fino a coinvolgere il mondo delle professioni e dell’impresa