Sostenibilità: HP supporta il progetto Forestami

HP ha annunciato il suo supporto al progetto Forestami che prevede la messa a dimora di tre milioni di alberi entro il 2030.

Questo, al fine di far crescere il capitale naturale nel territorio urbano, pulire l’aria, migliorare la qualità della vita in città e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Giampiero Savorelli, Amministratore Delegato HP Italy, ha dichiarato: “Climate Action, Diritti Umani e Digital Equity sono i tre pilastri fondanti della strategia di sostenibilità di HP che, nel corso degli anni, ha guidato l’azienda nel realizzare e sostenere numerose iniziative per promuovere: un’economia net zero carbon; diritti umani, attraverso tutto l’ecosistema aziendale; digital equity per contribuire a trasformare la vita delle persone e delle comunità.

Siamo felici di dare il nostro sostegno a Forestami, in linea con i valori e la filosofia di HP, con l’obiettivo di contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita, a partire dalle comunità locali. La responsabilità sociale è parte degli obiettivi corporate di HP già a partire dal 1957, a conferma di un impegno di lungo corso, che viene costantemente ampliato, con l’ambizione di voler diventare entro il 2030 l’azienda IT più sostenibile ed equa”.

Forestami è un progetto basato su una ricerca del Politecnico di Milano, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani e promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia – ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi Milano Bicocca.

Nell’ambito delle azioni HP per il clima a livello globale, come evidenzia il recente HP Sustainable Impact Report 2021, il programma prevede di azzerare le emissioni di gas serra in tutta la catena del valore di HP entro il 2040, con una riduzione del 50% oltre a raggiungere il 75% di circolarità per prodotti e imballaggi entro il 2030.

HP è inoltre impegnata a mantenere la zero deforestation per la carta HP e gli imballaggi a base carta e a contrastare la deforestazione per la carta non HP utilizzata nell’offerta di prodotti e servizi di stampa e continuerà ad avere un impatto diretto sulle comunità attraverso le partnership con il World Wildlife Fund (WWF) per garantire che la carta stampata con un prodotto o servizio HP contribuisca a ripristinare, proteggere e mantenere in salute le foreste.

Nell’ambito del programma Forest Positive da ottobre 2020 a settembre 2021 sono stati ripristinati e gestiti “responsabilmente” circa 14,420 ettari di foresta, ha messo in evidenza l’azienda.

Leggi tutti i nostri articoli su HP