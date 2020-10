Sophos, nuove nomine nel Sales Leadership Team per EMEA e America

Sophos, leader globale nella sicurezza informatica di ultima generazione, annuncia due nuove nomine nel suo Senior Sales Leadership Team: Erin Malone in qualità di Vicepresident Senior Sales America e Kevin Isaac come Vicepresident Senior Sales EMEA.

Michael Valentine, Chief Revenue Officer di Sophos ha dichiarato: «Erin e Kevin rappresentano un indiscusso valore aggiunto per il nostro team dirigenziale e la loro esperienza decennale sarà fondamentale per aiutare i Partner a sviluppare strategie di sicurezza in grado di far fronte a minacce sempre più complesse” ha dichiarato . “I Partner di tutto il mondo hanno la straordinaria opportunità di sfruttare il nostro solido portfolio di soluzioni di sicurezza informatica di nuova generazione e di servizi gestiti per proteggere i loro clienti, rispondendo così a uno scenario in costante evoluzione e alle esigenze dei lavoratori sia da remoto che presenti in azienda.»

Malone vanta una ventennale esperienza in ambito Sales alla guida di team di alto livello, e può contare su relazioni strategiche con i Partner nel settore della sicurezza informatica. Erin, entrata in Sophos nel 2015, lavora negli Stati Uniti e ha ricoperto il ruolo di Vice President Sales per il Nord America, creando e guidando il Partner Advisory Council (PAC) di Sophos.

Con sede nel Regno Unito, Isaac porta alla società di cybersecurity più di 25 anni di leadership nelle vendite in ambito cyber security. Isaac ha una significativa esperienza nella regione EMEA e, più di recente, ha ricoperto il ruolo di Chief Revenue Officer di Forcepoint. Durante il suo percorso professionale, Isaac ha maturato solide competenze nella gestione di team ad alte prestazioni, e ha una notevole esperienza nel guidare la crescita del business, l’eccellenza operativa e i risultati anno su anno.