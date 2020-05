Sonic è un sistema operativo di rete open source basato su Linux che gira sugli Asic degli switch di diversi fornitori (tra cui ad esempio Broadcom e Mellanox), tramite le Api Switch Abstraction Interface (Sai), e che è stato progettato primariamente per soddisfare i requisiti di un data center cloud.

Il precedente nome di Sonic era Azure Cloud Switch, considerato ormai “deprecated” dagli sviluppatori. Il progetto di Software for Open Networking in the Cloud (di cui Sonic è per l’appunto l’acronimo) era stato infatti sviluppato dal team di Microsoft (in collaborazione con importanti vendor di networking) proprio per gestire l’infrastruttura cloud globale con un’architettura modulare, flessibile, facilmente scalabile ed estendibile con altri componenti software di terze parti, open source o proprietari.

Il rilascio di Sonic come open source, da parte di Microsoft, aveva come obiettivo quello di raccogliere contributi e raggiungere un’adozione più ampia da parte della comunity di sviluppo networking. Sia Sonic che Sai sono ora sotto-progetti dell’Open Compute Project (Ocp).

Sonic è solo una soluzione software, non propone dell’hardware proprio: i vendor devono implementare nel proprio hardware questa raccolta di componenti software per il networking. Inoltre, ora è un prodotto supportato dalla community (una ampia community), anche se Microsoft è tuttora impegnata nella collaborazione, per contribuire a mantenere il software rilevante, affidabile e stabile. Sonic è tra l’altro in deployment nei data center di produzione di Microsoft.

Ad annunciare la sua collaborazione con Microsoft nell’ambito di questo progetto di network operating system open source è stata di recente anche Nokia. L’azienda finlandese, basandosi sugli oltre 20 anni di esperienza maturati nella costruzione di alcune delle più grandi reti Ip del mondo, ha sviluppato quella che Nokia presenta come una solida implementazione Sonic chassis-based incentrata sui requisiti dei data center ad alta capacità.

Un altro importante player che di recente è entrato in questo ecosistema, esistente già da molto tempo, è Dell Technologies, con la Enterprise Sonic Distribution, soluzione di open networking che combina il software di rete open source con un supporto di livello enterprise.