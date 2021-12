Sondaggio: i bisogni di formazione ICT delle aziende

Per restare competitivi è necessario investire in formazione tecnica: un sondaggio promosso da 01net e ITS Angelo Rizzoli aiuta a far luce sui fabbisogni formativi delle aziende in ambito ICT.

La tecnologia necessita di un costante aggiornamento e le aziende hanno un bisogno periodico di corsi e momenti formativi per tenere alto il livello delle conoscenze e competenze del team operativo. Quali profili professionali sono indispensabili per fronteggiare le sfide del mercato? Qual è l’approccio alla formazione delle aziende italiane?

Queste ed altre domande sono state inoltrate attraverso sondaggio promosso in partnership con ITS Angelo Rizzoli, un istituto di alta formazione tecnica specializzato nell’ambito dell’Information and Communication Technology, con un forte propensione alle competenze legate al cloud, alla programmazione e alla sicurezza informatica.

Con questo studio 01net vuole far luce sul tema formazione, intercettare le richieste inespresse sia sui temi verticali dell’ICT che sulle soft skills necessarie per garantire un approccio flessibile e adattabile ai mutamenti del settore.

Il sondaggio è anonimo ma è possibile lasciare i propri dati per ricevere in anteprima i trend e i documenti riepilogativi redatti al termine dell’attività.

PARTECIPA AL SONDAGGIO