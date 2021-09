Il software obsoleto ostacola la digital transformation: come se ne esce

Per affrontare la digital transformation è fondamentale disporre di tecnologie al passo coi tempi: un software obsoleto, che ancorché efficace non risulti efficiente, rischia di essere il freno che impedisce alle imprese di decollare, arrivando addirittura in alcuni casi a minacciarne la sopravvivenza.

Come sostiene Jeff Hojlo, Research Vice President, Future of Industry Ecosystems & Product Innovation Strategies di Idc, “le aziende leader del settore manifatturiero di domani devono fare oggi investimenti nel digitale che permettano loro di adattarsi rapidamente e in modo economico per soddisfare le richieste del business e aumentare la resilienza”.

Tra questi investimenti rientrano anche quelli in software. È sufficiente fare un semplice calcolo per accorgersi di quanto un software obsoleto rischi di danneggiare un’azienda.

Basti pensare alle problematiche in termini di tempo derivanti dall’operare su un software legacy non aggiornato; tali sprechi di tempo sono quantificabili economicamente moltiplicando i minuti spesi da ogni utente nella ricerca di informazioni (che, se il software fosse stato aggiornato, sarebbero state immediatamente disponibili) per il costo medio orario del dipendente per ottenere spese ingenti.

Così, i costi derivanti dal mantenimento delle applicazioni legacy, erodono il budget di innovazione delle aziende che, non riuscendo a evolvere “digitalmente”, corrono il rischio di perdere competitività.

A conferma di come la trasformazione digitale sia fondamentale per le aziende lo State of Manufacturing Report 2021 di Fictiv evidenzia come “il 95% degli intervistati concorda su come la trasformazione digitale sia fondamentale per il futuro successo della propria azienda e sempre il 95% afferma di essere preoccupato per gli effetti a lungo termine sul proprio business”.

È necessario, quindi, evolvere ed è necessario farlo bene.

Un documento per capire l’impatto del software obsoleto

Per comprendere qual è impatto del software obsoleto sull’azienda e quali sono i rimedi da adottare scarica gratuitamente il white paper “L’obsolescenza del software sta ostacolando il tuo business” realizzato in collaborazione con Aras; un documento che approfondisce:

– l’impatto della digital transformation sulle aziende

– i pericoli del mantenere soluzioni legacy

– i vantaggi di un PLM aggiornato

– alcuni casi di successo

