Oracle rilascia Java 22, con miglioramenti da tutti i punti di vista

La nuova release 22 del software di Oracle implementa le Enhancement Proposals 12 JDK per migliorare il linguaggio Java e aumentare performance, stabilità e sicurezza della piattaforma di sviluppo.

Oracle ha annunciato la disponibilità di Java 22, la nuova versione del linguaggio di programmazione e piattaforma di sviluppo numero uno al mondo. Java 22 (Oracle JDK 22) apporta migliaia di miglioramenti in termini di performance, stabilità e sicurezza, per aiutare gli sviluppatori a essere più produttivi, innovare e accelerare la crescita delle loro organizzazioni.

Le novità introdotte riguardano il linguaggio Java, API e prestazioni e alcuni nuovi strumenti inclusi in Java Development Kit (JDK).

“Con Java 22 sempre più sviluppatori potranno costruire e fornire in modo facile e veloce applicazioni ricche di funzionalità, scalabili e sicure, per aiutare organizzazioni di tutto il mondo a crescere” ha dichiarato Georges Saab, Senior Vice President, Oracle Java Platform e Chairman dell’organismo di governo di OpenJDK. “Semplificando lo sviluppo delle applicazioni ed estendendo la possibilità di accesso all’uso di Java a sviluppatori di qualsiasi livello di competenza, miriamo a fare in modo che con Java 22 si possano creare un’ampia gamma di nuove applicazioni e servizi, con vantaggi sia per le organizzazioni, sia per gli sviluppatori stessi”.

La più recente versione JDK prevede aggiornamenti e miglioramenti con 12 JDC Enhancement Proposals (JEP).

JDK 22 migliora il linguaggio di programmazione con nuove funzionalità frutto del progetto OPEN JDK Project Amber (Statements before super[…], Unnamed Variables & Patterns, String Templates, Implicitly Declared Classes, Instance Main Methods); miglioramenti provenienti da Project Panama (Foreign Function & Memory API e Vector API); funzionalità legate a Project Loom (Structured Concurrency e Scoped Values); nuove librerie core e capacità (Class-File API, Launch Multi-File Source-Code Programs e Stream Gatherers); aggiornamenti relativi alle prestazioni (Region Pinning for G1).

“Dopo quasi tre decenni di vita, la capacità di Java di supportare complesse attività di sviluppo relative a un’ampia gamma di utilizzi rende la piattaforma più rilevante che mai” ha dichiarato Armal Dayaratna, research vice president, software development di IDC. “La versatilità e la completezza degli strumenti disponibili in Java permettono di supportare lo sviluppo di applicazioni mission-critical di livello produttivo su larga scala: questo fa di Java una tecnologia abilitante chiave per casi d’uso innovativi come l’AI generativa”.

Il rilascio di Java 22 è frutto della continua collaborazione tra Oracle e gli altri membri della comunità globale di sviluppatori Java, attraverso Open JDK e Java Community Process (JCP). Oltre alle nuove funzionalità e miglioramenti introdotti, è importante rilevare che Java 22 è supportato da Java Management Service (JMS) – un servizio nativo di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) – che offre una console e una dashboard unificate per aiutare le organizzazioni a gestire i runtime Java e le applicazioni, on-premises o nel cloud.

Oracle: supportare l’ecosistema globale di Java con l’innovazione nel cloud

Java assicura le migliori prestazioni, efficienza, innovazione e risparmio di costi quando è utilizzato in cloud su OCI, che è uno dei primi cloud hyperscale a supportare Java 22. Grazie alla disponibilità gratuita su OCI di Oracle Java SE, Oracle GraalVM e Java SE Subscription Enterprise Performance Pack, Java 22 permette agli sviluppatori di creare e implementare applicazioni che vengono eseguite più velocemente e meglio – e con un rapporto prezzo-prestazioni ottimizzato.

Oracle Java Universal SE Subscription è un’offerta pay-as-you-go che fornisce ai clienti il miglior supporto possibile. Include il supporto di triage per l’intero portafoglio Java, l’abilitazione a usare GraalVM, la disponibilità di Java SE Subscription Enterprise Performance Pack, l’accesso alle funzionalità avanzate del Java Management Service e una flessibilità che consente di allineare al passo di sviluppo del business l’introduzione di nuovi aggiornamenti. Questo aiuta le organizzazioni IT a gestire la complessità, contenere i costi e ridurre i rischi di sicurezza.

L’evento JavaOne ritorna nel 2025

JavaOne, l’evento più importante per la community Java di tutto il mondo, tornerà nella San Francisco Bay Area nel 2025. JavaOne si terrà tra il 17 e il 20 marzo 2025 a Redwood Shores, California; i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le più recenti innovazioni Java e interagire con gli esperti Java di Oracle e prominenti personalità del settore. Per maggiori dettagli leggi il post nel blog Inside Java.

Dettagli sulle novità di Java22